Susi piinaa ravihevosia Limingassa – ”Kyllä peto nyt turhan lähelle tulee”

Limingan kunnassa sijaitsevassa Ketunmaan kylässä liikuskeleva susi on käynyt ahdistelemassa Antti Sangin ravureita. Sangi kehottaa hevosenomistajia varovaisuuteen.

Antti Sangi

Vaikka aluksi suden puremaa ei havainnutkaan, Oilhassanin jalka näytti lopulta tältä. Haavat on kuvanottohetkellä puhdistettu, ja jalassa ollut mätä poistuu haavan alapuolella näkyviä putkia pitkin.

Limingan Ketunmaassa asuva ja hevosiaan pitävä Antti Sangi on saanut tänä talvena sanojensa mukaan toistuvasti tontilleen vaarallisen kutsumattoman vieraan. Yksinäinen susi on käynyt hätyyttelemässä Sangin kahta ravihevosta, Oilhassania ja Ranch The Rockia.

Ketunmaasta on matkaa Limingan keskustaan noin viisi kilometriä, ja Oulu on puolen tunnin ajomatkan päässä.

Sangi sanoo, että tapahtumaketju käynnistyi 19. tammikuuta.

”Olin lenkillä Oilhassanin kanssa, ja ihmettelin, kun hevosen oikea takanen oli lämmin. Mitään näkyvää jälkeä en löytänyt, vaikka miten katsoin”, Sangi aloittaa.

”Pari päivää myöhemmin hevosen tilanne huononi. Jalka turposi, ja ruunalle nousi neljänkymmenen asteen kuume. En saanut aikaa klinikalle, mutta päivystävä eläinlääkäri Elina Moilanen tuli käymään tallilla. Hänkään ei löytänyt oireille mitään näkyvää syytä.”

Sangi jatkaa, että Oilhassanille määrättiin penisilliinikuuri, mutta kun päivystävän eläinlääkärin vierailusta oli vierähtänyt viisi päivää, ruunan jalka meni vereslihalle ja se alkoi märkiä. Sangi varasi oitis hevoselleen ajan Oulun Hevosklinikalle. Siellä eläinlääkäri Henrik Wickström löysi puremajäljet. Hän kirjasi Oilhassanin potilaskertomukseen, että kliiniset löydökset ja haavojen sijainnit sopivat puremahaavaan. Oilhassan nukutettiin, ja haavat puhdistettiin huolellisesti.

”Wickström sanoi, ettei puremajälkiä ole tuoreeltaan helppo löytää. Hevosen karva on niin tiheä, että se kätkee hampaanjäljet alleen, eikä niitä huomaa, ellei karvoja ajeta pois”, Sangi valaisee.

Wickström vahvistaa tämän.

”Jos hampaista tulee vain pisto, eikä haavaan tule repeytymää, niin jälki voi alkaa sulkeutua nopeasti ja näyttää aluksi siistiltä”, Wickström kuvailee.

Hänen mukaansa Oilhassanin takasäären kahta puolta oli kaksi symmetristä ja märkivää haavaa. Wickström ei näe muita vaihtoehtoja kuin sen, että ne ovat tulleet puremasta.

”Spontaani bakteeritulehdus olisi melkoinen luonnonoikku, kun jäljet ovat tuollaiset. Suden purema sopii parhaiten jälkien aiheuttajaksi. Alueellahan on tehty havaintoja sudesta, joten kyllä se todennäköisin vaihtoehto mielestäni on. En muista urani varrelta, että esimerkiksi koira olisi purrut hevosta tällä tavalla”, vuonna 1986 eläinlääkäriksi valmistunut Wickström sanoo.

Puremasta meni siis viikko jalan märkimisen alkamiseen.

”Pureman vuoksi iho oli mennyt rikki ja bakteeri oli päässyt elimistöön. Todella omituinen juttu”, Sangi hämmästelee oireiden etenemistä.

Sangi epäilee, että samoihin aikoihin, kun Oilhassan toipui karsinassaan puremasta, kohtasi myös tallin toinen hevonen Ranch The Rock suurpedon.

Sangi kertoo, että viedessään Ranch The Rockille aamuheiniä, hän ihmetteli hevosen säikkyä olemusta.

”Ruuna oli suorastaan paniikissa ja katsoi kaula pitkällä metsään päin. Ajattelin, että kun Ranch The Rock oli juuri muuttanut meille ja sen kaveri Oilhassan oli sisällä karsinassaan, niin ruuna riutui ikävissään. Lähdin siitä töihin, mutta pian alkoi puhelimeen tulla viestejä, että Ranch The Rock oli karannut tarhastaan. Ruuna oli saatu kiinni siskoni Pirkko Sangin ja hänen puolisonsa Jouni Karppisen tilalta, joka sijaitsee parin kilometrin päässä. Ruunan loimi oli aivan läpimärkä”, Sangi kertoo.

”Naapurin tyttö löysi samana aamuna puoli kahdeksan maissa kouluun mennessään tieltä isot tassun painaumat. Hänen äitinsä otti niistä kuvan, ja alueen petoyhdyshenkilö Markku Halonen totesi ne suden jäljiksi. Hän sanoi, että samasta yksilöstä oli tehty havaintoja edellisenä päivänä parin kilometrin päässä Sanginperällä. Susi oli ollut liikkeellä luultavasti aamuyöllä ja säikäyttänyt Ranch The Rockin. Olisi silloin aamuheiniä viedessä pitänyt tulkita merkkejä tarkemmin. Naapurin koiratkin haukkuivat aivan villeinä, mitä ne eivät yleensä tee.”

Sangi haluaa varoittaa muita alueen hevosihmisiä.

”Susi oli kulkenut meidän hirviporukan nylkyhallin pihankin poikki ja katsellut penkalta läheisen tilan kolmea hevosta. Susi on tallentunut Ketunmaalla kahteen eri riistakameraan. Kyseinen yksilö on iso. Kyllä peto nyt turhan lähelle tulee ja se vaikuttaa turhan kesyltä. Kehotan hevosenomistajia varovaisuuteen ja valppauteen.”

Sangi epäilee lumisen talven tuoneen suden näin liki asutusta.

”Reilu vuosi sitten hirvimetsällä ajomiehet sanoivat havainneensa suden jälkiä, mutta eipä niitä muuten ole tavannut täälläpäin näkyä. Nyt kun lunta on metsissä runsaasti, niin kai suden pitää eväänsä jostain katsella.”

Oilhassanin ura ravihevosena on suden pureman vuoksi vaakalaudalla.

”Eläinlääkärin mukaan mahdollisuus uran jatkumiselle on 50-50. Turvotus on laskenut, ja Oilhassan jo juoksentelee tarhassa Ranch The Rockin kanssa. Onni oli se, ettei purema osunut sen pahemmin jänteisiin, luuhun tai luukalvoihin”, Sangi huokaisee.