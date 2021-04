Hevosklinikka autossa ja pian myös Tallinnassa – eläinlääkäri Laura Niemelällä on vientiä

Urheiluhevosten hoitoon ja terveydenhuoltoon profiloitunut eläinlääkäri Laura Niemelä on laajentanut Drivet-yrityksensä toimintaa Suomen rajojen ulkopuolelle ja nyt perusteilla on hevosklinikka Tallinnaan.

Kati Susi

Laura Niemelä lähdössä valmennukseen lainahevosensa Caliton kanssa Lempäälän Ratsastuskeskuksella.

Tartosta vuonna 2010 eläinlääkäriksi valmistunut Laura Niemelä työskenteli vuosia Kangasalan hevosklinikalla Wääksyn kartanolla. Jo tuolloin hänelle tuotiin Virosta hevospotilaita.

Äitiyslomansa jälkeen Niemelä perusti oman yrityksen, Drivet Oy:n, joka on tallilta toiselle kiertävä hevosklinikka. Virossa hän on käynyt säännöllisesti hoitamassa asiakkaidensa hevosia syksystä 2018 lähtien.

”Tarkoitus on tänä vuonna perustaa Tallinnaan hevosklinikka, joka painottuu urheiluhevosten hoitoon ja kuntouttamiseen. Se tulee olemaan kaupungin ensimmäinen isompi yksityinen hevosklinikka”, Niemelä kertoo.

Niemelän yhtiökumppaneita klinikkahankkeessa ovat kollegaeläinlääkäri Meeri Rantanen ja Terveystalon perustajiin kuuluva liikemies Matti Roto.

Klinikan rakennustöiden aloittaminen on suunniteltu syksylle ja avajaisia on tarkoitus päästä viettämään ensi vuoden alkajaisiksi.

”Monet kotimaiset asiakkaani ovat kysyneet, muutanko työmaani kokonaan Viroon, mutta näin en ole tekemässä. Tarkoituksena on kollegani kanssa vuorotella klinikalla. Olen Tallinnassa muutaman päivän viikosta joka toinen viikko ja muutoin Suomessa.”

Virossa on Niemelän mukaan tarvetta ja kysyntää monenlaisille hevosalan klinikkapalveluille. Maassa on paljon kilparatsastajia ja ratsastuksen valmennussysteemi on tavoitteellinen. Etenkin estehevosten kasvatus on Virossa hyvällä tolalla ja huippuhevosia on saatu koulutettuina myytyä hyvään hintaan maailmalle.

”Virossa tarvitaan erityisesti ontumadiagnostiikan, ortopedisten vaivojen ja sisätautien osaamista. Hevosten terveydenhuollon säännöllisyydessä ja suunnitelmallisuudessa ollaan yleisesti Suomea jäljessä. Toisaalta minulla on siellä paljon asiakkaita, jotka ovat valmiita investoimaan hevosten hyvinvointiin, ja joiden luona käyn säännöllisin välein.”

Tulevalle klinikalle suomalaisyrittäjät aikovat rekrytoida nuoria virolaisia eläinlääkäreitä. Lisäksi aiotaan käyttää Niemelän pitkäaikaista yhteistyökumppania, hollantilaista kirurgia Stefan Cokelaerea. Tiimiin liittyy mukaan myös suomalainen hevosten sisätautispesialisti.

Leikki-ikäisen tyttären äitinä Laura Niemelä yrittää tehdä nelipäiväistä työviikkoa, mutta välillä se osoittautuu mahdottomaksi. Niin myös pääsiäisloman jälkeisenä tiistaina. Aamun asiakaskäynnillä sähköinen hammasraspi vaikeni kesken kaiken ja asiakashevosten purukaluston hoitaminen piti sopia viikonloppuun.

”Mikäli asiakkaat ovat kaukana, venyvät työpäivät helposti 16-tuntisiksi. Tallinnassa käyn tällä hetkellä 3–4 viikon välein, muutaman päivän kerrallaan”, Niemelä kertoo.

Asiakkaita olisi enemmän kuin aikaa, joten pääsääntöisesti Tampereella asuva Niemelä hoitaa vakioasiakkaitaan. Akuuttitapauksia mukaan mahtuu rajallisesti.

Drivetin pakettiauton tavaratilasta löytyy välineet monenlaisiin hevosille tehtäviin tutkimuksiin ja hoitoihin. Heti alkuun Niemelän yritysideana oli tarjota tallikäyntejä, joilla eläinlääkärillä olisi käytettävissään pykälää parempi kalusto.

”Enää ei osaisi tehdäkään töitä niin, että käytettävissä olisi vain stetoskooppi ja omat kädet. Kaikista välineistä huolimatta pitää kuitenkin muistaa, että omat kädet ja silmät ovat ne tärkeimmät välineet”, Niemelä sanoo.

Hän kertoo, että yhä enemmän kysyntää on regeneratiivisille hoidoille, joita käytetään jänteiden, pehmytkudosvammojen ja nivelten hoidossa. Drivetin autossa on laboratoriolaitteet, joilla hevosen omasta verestä valmistetaan hoito, joka annetaan hevoselle joko ultraääniohjauksella tai niveleen piikittämällä.

Tallikäynneissä on Niemelän mukaan se etu, että kun eläinlääkäri tapaa asiakkaan hevosineen koti- eikä klinikkaoloissa, näkee helpommin niin vahvuuksien kuin ongelmienkin taustatekijät.

Urheiluhevoset ovat lähellä Laura Niemelän sydäntä. Hän on nuorena kilpaillut esteillä ja harrastaa edelleen sekä este- että kouluratsastusta. Mielenkiinnosta hevosurheiluun hän on pitkään toiminut FEI:n kilpailueläinlääkärinä Suomessa ja tekee virallisia ponimittauksia ympäri Eurooppaa. Asiakaskunnassa on useita kilpahevosia.

”Kilparatsastajalla on ympärillään ammattilaisten tiimi, johon lukeutuu myös eläinlääkäri. Yhdessä käydään läpi hevosen suorittamiseen, hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asioita, ja jos tunnistan ongelmia, ne hoidetaan tai neuvon eteenpäin esimerkiksi sisätauti- tai ortopediseen hoitoon.”

Suurimpia onnistumisen tunteita eläinlääkäri kokee, kun näkee hevosen toipuvan kroonisesta ongelmasta tai loukkaantumisesta ja palaavan menestyksekkäästi kilparadoille. Tie onnistumisiin on yhteistyön seurausta.

”Se on suuri ilonaihe, kun ratsastajan kanssa yhteistyö toimii ja välillemme syntyy luottamus. Siitä syntyy hyviä tuloksia.”