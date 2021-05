MT Ravit Tapio Perttusen tallilla: "Reenaa miten reenaat, kyllähän tämä välineurheilua on ja myös hevosen pitää olla hyvä"

Jukka Heiskala

Tapio Perttusen valmennuksessa on yli 60 hevosta.

MT Ravit Tulevaisuuden tähdet -ohjelmassa vieraillaan tänään Tapio Perttusen tallilla. Pelkosenniemellä syntynyt Perttunen asettui Jyväskylän ja Lahden kautta hevospitäjä Orimattilaan vuonna 1983 ja valmentaa siellä liki 70 hevosta.

"Vilskettä riittää", Perttunen kuittaa.

Tallissa on niin kolmivuotiaita lämminveriravurivarsoja kuin nelivuotiaita suomenhevosravurivarsoja. Menestystä on tullut ikäluokkalähdöistä niin paljon, että vain lämminveristen Derby-voitto on saavuttamatta.

Perttunen on innokas oppimaan ja kyselemään.

"Koskaan ei ole liian viisas, vaan pitää olla ennen kaikkea nöyrä ja avoin, jotta voi oppia uutta."

Silmiä avasi treenaus, jossa 31 hevosta lämmiteltiin pitkään ja ajettiin pehmeällä radalla. Jos hän jotakin kaipaa nyt, se on juuri pehmeä suora.

Perttusen oma ykkösravuri on ollut vuonna 1980 syntynyt Einarsin, huippulahjakas lämminverinen ja Suomen ensimmäinen markkamiljonääri, jolla hän sai kilpailla seitsemässä eri maassa.

Pelkkä hyvä hevonen tai supervalmennus ei kuitenkaan yksin riitä.

"Reenaa miten reenaat, kyllähän tämä välineurheilua on ja myös hevosen pitää olla hyvä. Ennen pärjäsi hyvällä hevosella, mutta tänä päivänä lahjakaskin hevonen pitää olla hyvin reenattu", Perttunen sanoo ja kertoo sitten, kuinka harjoitti Einarsinia ja valmentaa nyt varsoista voittajia.