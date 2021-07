"Se oli sellainen 'kohhaus' meidän elämässä, että ei se koskaan unohdu" – Aarne Halla-Aho kuningatarkisan voitosta 2008

Sellaista kohausta tavoittelee myös valmentaja Jussi Suominen, jonka tallista ehdolla on kandidaatti niin oreihin kuin tammoihin.

Jukka Heiskala

"Kenttä kääntyy äkkiä, se nähtiin viime vuonnakin", kolmella tammalla kuningatarkisaan aiemmin osallistunut Jussi Suominen muistuttaa kolmen kisan vaativuudesta.

Valmennettavista ovat seppeleistä kisanneet Tessiina, Juliette Lax ja Tähtituula. Seinäjokea kohti on Kouvolan Elimäellä sijaitsevalla tallilla valmistauduttu nyt paitsi Tähtituulalla ensi kertaa myös kuninkuuskisaan Veeran Pojalla.

Aikansa Kriterium-kolmosella Veeran Pojalla on ollut hyvin rikkonainen ura, ja se on kiertänyt usealla valmentajalla. Orimaisuutta löytyy mutta Suomisella siitä on alkanut löytyä varmuutta.

Hyper Stablen omistama Veeran Poika on jaksava ja kulkee kaikki matkat, mutta lähtönopeutta ori vielä kaipaisi valmentajan mukaan.

Tähtituulasta valmentaja puolestaan toteaa, ettei taulu kerro tamman koko tilannetta. "Se on tehnyt todella hyviä startteja, varsinkin lopetuksissa. Se on paremmassa kunnossa kuin viime vuonna."

Suvelan Tallin omistama tamma sijoittui viime vuonna yhdeksänneksi, kun se jäi maililla pussiin ja kuolemanpaikka SE-vauhtia mennyllä pitkällä matkalla oli ensikertalaisena Tuulalle liikaa. Suominen pitää silti nimen omaan 3 000 metriä sen parhaana puoleena.

Suomisen tallilla kuullaan lyhyesti myös lihaskalvokäsittelyitä tekevän Niina Grönqvistin työstä sekä tutustutaan Suomisen 14 valmennettavan kaartin nuoriin lupauksiin.

"Se oli sellainen 'kohhaus' meidän elämässä, että ei se koskaan unohdu", soinilainen Aarne Halla-Aho kuvaa omistamansa ja valmentamansa Velin Vinke ravikuningattaruutta vuonna 2008 Jyväskylässä.

Kahden vuoden kuningattaren B. Helmiinan kukistuminen yllätti paitsi yleisön myös Aarne Halla-Ahon ja kannustusjoukot muttei ohjastajaa Antti Teivaista.

Jännittävä tilanne olikin. Tammojen yhteisaika oli sama. Sääntöjen mukaan voitto ratkeaa osamatkojen voitoista, joita Vinkellä oli kaksi, Helmiinalla vain avausmatka.

Halla-Aho myös kertoo, mitä 21-vuotiaalle Vinkelle kuuluu nyt.

Kohti kunkkareita -ohjelma on katsottavissa maksutta verkosta. Kukin jakso nähdään MT26-kanavalla antennitalouksissa myös lauantaina kello 13.14, josta se jatkuu TotoTV:n lähetyksellä St Michelistä. Ohjelma uusitaan sunnuntaina kello 12.14 ja jatkuu jälleen Mikkelistä.

Elokuun ensimmäiseen viikonloppuun asti ei ilmesty MT Hevosten tai Talkkarin lähetystä sunnuntaisin.

MT on Seinäjoen Kuninkuusravien yhteistyökumppani.

Katso kaksi aiempaa ohjelmaa kuningatarkandidaateista ykkösjakso Liinan Liekistä ja osa kaksi Laylasta

Jukka Heiskala

Aaren Halla-Aho tähtäsi Velin Vinkellä mailin osamatkan voittoon Jyväskylässä. Kuningattaren titteli oli hänellekin yllätys.

Veeran Poika ja Tähtituula