Marko Saukko auttaa talleja pääsemään eroon hevosenlannasta: ”Tarpeesta kertoo jotain se, että kyselyitä on lyhyessä ajassa tullut kolmisenkymmentä ja sopimuksia tehty kymmenkunta”

Hevosenlannasta eroon pääseminen hankaloitui monilla talleilla Etelä-Suomessa Fortumin lopetettua HorsePower-palvelunsa viime keväänä, mutta alalle on tullut uusia yrittäjiä.

Kati Susi

HorsEcon halliin ajettiin ensimmäiset lantakuormat reilu viikko sitten. Omistaja Marko Saukko toivoo päättäjiltä, että hevosalalle luotaisiin ympäristöystävällisyyteen tähtääviä kannustimia.

Yksi uusista yrittäjistä on Tuusulan Rusutjärvellä toimiva HorsEco Oy, jonka omistaja Marko Saukko kertoo liikeidean syntyneen perheen omista tarpeista. Saukolla ja hänen vaimollaan Leena ”Pikkis” Saukolla on 30 hehtaarin kotitilallaan 54 hevosen täysihoitotalli. Saukolla itsellään on myös maanrakennusyritys.

”Hevosala on tässä maassa kasvava elinkeino, joka työllistää suuren joukon eri palveluja ja tuotteita tarjoavia ihmisiä. Kokonaisuutena hevosalan ympärillä puhutaan miljardiluokan rahavirroista”, Marko Saukko sanoo.

Kaupungeissa ja niiden lähistöllä tallit sijaitsevat usein niin, että hevosenlannan levittäminen pelloille on hankalaa tai mahdotonta. Fortum keräsi parhaimmillaan talleilta 30 000 tonnia lantaa polttolaitokselleen. Palvelun lopettaminen helmikuussa aiheutti tukalia tilanteita talleilla, sillä muiden alan toimijoiden kapasiteetti tuli nopeasti täyteen.

HorsEco saa vuodessa ottaa vastaan 10 000 tonnia hevosenlantaa ja 8 500 tonnia risuja ja kantoja, joista tehdään haketta. Haketta sekoitetaan lantaan sisällä hallissa nopeuttamaan palamista. Kasoja käännetään parin viikon välein ja kun halli täyttyy, ajetaan lantakompostit pihalle kypsymään.

”Laitosalueemme on 1,5 hehtaaria ja kauttaaltaan tehty tiivisasfaltista. Kaikki valumavedet johdetaan isoon varoaltaaseen ja pumpataan sieltä kunnan jätevesilaitokselle”, Saukko selittää.

Tällä hetkellä tuodusta lannasta syntyy lopputuotteena seulottua multaa. Suunnitteilla on myös alkaa valmistaa maanparannusainetta erityisesti luomuviljelyn tarpeisiin.

Yrityksen ideana on myydä täyttä palvelua, eli lanta noudetaan talleilta ja samalla tilalle toimitetaan halutunlaista kuiviketta. Vaihtolavoja on kyselty vuokralle, ja parhaillaan Saukko selvittelee vaihtoehtoja.

Saukko toteaa, että yritys on hitusen hintavampi kuin pääkaupunkiseudun toinen suuri toimija HSY, joka myös ottaa vastaan lantaa. Monilla alan toimijoilla vastaanottokiintiöt ovat tällä hetkellä täynnä.

”Tarpeesta kertoo jotain se, että kyselyitä on lyhyessä ajassa tullut kolmisenkymmentä ja sopimuksia tehty kymmenkunta”, Saukko sanoo.

Ympäristöluvan vaatinut prosessi alkoi viranomaisen ilmoituksella, että ainakin puolitoista vuotta prosessiin pitäisi varata. Sinnikkäästi Saukko kuitenkin kertoo olleensa yhteyksissä ympäristökeskukseen ja lopulta ympäristölupa heltisi noin puolessa vuodessa.

”Olen todella hyvilläni siitä, että yhteistyö viranomaisten kanssa sujui niin mutkattomasti ja sieltä löytyi hyvää tahtoa saada lupa-asia kuntoon”, Saukko kertoo.

Päättäjille Saukolla on yksi toive.

”Hevosalalle ei ole mitään ihmeellisiä tukia, vaikka se on iso ja työllistävä ala. Mielestäni taloudellisesti olisi fiksua kannustaa alaa toimimaan vihreästi ja ympäristöä varjellen. Tämäkin toiminta sitä on.”