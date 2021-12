Tallitöiden oikea suunnittelu auttaa jaksamista: "Ihminen on tallilla se järjestelmän joustavin osa. Se jousto ei välttämättä kestä koko työuraa"

Kimmo Haimi

Ergonominen talikko on Fox Stablesin tallimestarin Jenny Ekströmin mukaan ehdottoman kätevä, koska oman koon mukaan siitä saa erilaisen otteen.

Hevostaloudessa ovat työmenetelmät kehittyneet vähän suhteessa muihin kotieläintiloihin ja metsätalouteen. Vanhoissa talleissa tekniset ratkaisut, esimerkiksi pienkuormaimen käyttö sisätiloissa, on rajattua.

"Seinät mitoittavat sitä, miten voidaan saada lain velvoitteet täytettyä esimerkiksi karsinoiden koosta. Sitten joudutaan tinkimään työn sujuvuudesta", toteaa Työtehoseuran (TTS) työn tutkija Tea Elstob.

Suurin osa talleista on rakennettu ennen vuosituhannen vaihdetta, moni toimii myös navetassa, joka on muunnettu talliksi.

Vaikka pihattojakin on käytössä, selvä enemmistö Suomen hevoskannasta asuu yksittäiskarsinoissa.

Uutta rakennettaessa Elstob kannustaa ehdottomasti suunnittelemaan rakennusta työketjujen sujuvuus edellä: miten töitä voisi koneistaa jos ei nyt heti, niin myöhemmin. Myös rakennusten muuntelumahdollisuudet tulisi huomioida.

"Vanhoissakin tiloissa voi silti löytää ratkaisuja, joilla voi helpottaa tekemistä", hän sanoo.

Tallityössä tulee paljon nostamista, selän kiertoja ja käsien ääriasentoja. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja myös tapaturmat ovat yleisimpiä vaivoja.

Hevosihmiset voisivat myös miettiä asennettaan rutiineihin. "Omaa työtä pitäisi katsoa sillä tavalla, että aina voi parantaa ja helpottaa", itsekin pitkäaikainen hevosharrastaja Elstob kuvaa.

Yksi järkeistämiskohde on juottaminen, jonka Elstob järjestäisi niin, ettei vettä tarvitse kantaa sangoilla. Karsinoihin hän suosittaa virtausmittareita osoittamaan kunkin hevosen juoman veden määrää. Vesiletku on kantamista kevyempi tapa siirtää vettä.

Vanhaankin talliin voidaan laittaa kiskoja, joiden avulla siirretään tavaroita. Valjaat tai satulat ja rehuastiat kulkevat myös helpommin kärryllä tai vaunuilla, jossa on pyörät.

Astioiden nostamiskorkeus helpottuu, jos se esimerkiksi täytetään korokkeen päällä eikä nosteta lattian tasolta asti.

Kaikkia käsityövälineitä pitäisi olla useat erimittaisille ihmisille: oikean korkuisia kottikärryjä ja erimittaisia talikoita. Liian pitkä- tai lyhytvartisella talikointi kuormittaa, kun toistoja tulee paljon.

Myös oikeanlainen vaatetus on tärkeää, kun työskennellään paljon kylmässä ja kosteissa olosuhteissa.

Tietämys hevosen hyvinvoinnista, valmentamisesta ja hoidosta on lisääntynyt todella paljon sen jälkeen, kun tutkija itse alkoi harrastaa hevosia 1980-luvulla.

Toisin on ymmärrys työtavoista.

"Ihminen on tallilla se järjestelmän joustavin osa. Se jousto ei kestä koko työuraa, jos emme huomioi, että ihmisellä samoin kuin hoidettavalla hevosellakin on toimintaoptimi, jossa hyvinvointi on parhaimmillaan."

Kuormitus näkyy niin yrittäjissä itsessään kuin siinä, että hevosala kärsii työvoimapulasta.

Suomalainen hevosihminen on Tea Elstobin mukaan hyvin osaava ja tiedostava. Rajoitteita tulee siitä, että alan investoinnit vaativat paljon pääomaa, jota ei välttämättä ole.

Silloin keskeiseksi nousee huolehtia myös omasta jaksamisesta. "Jos on itse väsynyt, ei pysty tekemään parhaita ratkaisuja eikä huolehtimaan hevosistakaan parhaalla tavalla."

Kun verrataan aloja, joilla on kova pula työntekijöistä, niitä yhdistää psyykkinen ja/tai fyysinen kuormittavuus. Usein näillä aloilla myös työajat ovat vaihtuvia, eivätkä työn vaatimukset ole tasapainossa palkan kanssa.

TTS on tehnyt työntutkimusta ja työajan seurantaa kuudella tallilla. Työ on tapahtunut Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoituksella Hevoset ja työ -hankkeessa.

Vinkkejä ja muuta tutkimustietoa löytyy hankkeen Hevoset ja työ -Youtubekanavalta.