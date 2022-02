Raviurheilu ja jääkiekko nuoren miehen mieleisiä harrastuksia: "Hevoset ja ponit ovat hienoja eläimiä, niiden kanssa työskentely on antoisaa"

Kai Tirkkonen

Tatu Ek valmentaa Leijonamielen Leoa meren tuntumassa Äimärautiolla. Kuvauspäivänä vuorossa oli laukkavetoja.

Pikkulapsena oululainen Tatu Ek ratsasti poneilla ja hoiti oman perheen hevosia, kunnes paha hevosallergia alkoi haitata.

”Joskus seitsemänvuotiaana vielä lapoin karsinoita ukin kanssa ja olin muutenkin tallilla paljon, mutta sitten se jäi vuosiksi allergian takia”, Tatu muistelee.

Innostus iski uudelleen vuoden 2020 kesällä, kun Tatu oli perheen suomenhevosen mukana ravireissulla Rovaniemellä.

”Silloin ajattelin, että olisi tosi mukava valmentaa itse ponia ja ajaa kilpaa. Syyslomalla menin jo poniajolupakurssille ja marraskuussa meille tuli Leijonamielen Leo.”

Allergia on edelleen mukana elämässä, mutta ei estä hevosten kanssa olemista.

”Olen siedättynyt aika hyvin ja tarvittaessa otan allergialääkettä.”

Leijonamielen Leo on nyt 14-vuotias shetlanninponiruuna, jota Tatu valmentaa ja ajaa sillä kilpaa ponilähdöissä.

”Hevoset ja ponit ovat hienoja eläimiä, niiden kanssa työskentely on antoisaa. Hoidan ja valmennan Leoa, mutta saatan myös vain olla ja katsella sitä tai hevosia muutaman tunninkin putkeen. Siinäkin oppii aina jotain.”

Tatu huomauttaa, että hänellä on myös vahva kilpailuvietti. Hän on ajanut kilpaa 24 ponilähtöä ja koossa on useita kärkipään sijoituksia, mutta ensimmäinen voitto on vielä tulossa.

Leijonamielen Leo on yleensä Muhoksella Tatun isovanhempien luona, missä hän käy sitä valmentamassa ja hoitamassa. Nyt Leo ja perheen hevonen Silver and Gold ovat olleet pari kuukautta Äimäraution raviradan kupeessa Kati Kaikkosen tallissa.

”Toimme ne väliaikaisesti tänne, kun ajopaikat menivät vähän huonoksi Muhoksella. Täällä ajopaikat ovat aina ihan huippukunnossa ratamestari Antti Jaaran jäljiltä”, Tatu kertoo.

Hän ajaa Leolla kolme–neljä kertaa viikossa. Kovempia treenejä on kahdesti viikossa. Muut kerrat ovat palauttelevaa hölkkää tai ratsastusta.

”Kovemmilla ajokerroilla lämmittelen ponin ensin ja sitten ajan sillä reippaita vetoja sopivalla palautuksella, usein laukkaa. Lopuksi tietysti palautellaan hyvin”, Tatu kertoo.

Nuorella miehellä on varsin realistinen ote raviharrastukseensa.

”Hetki kerrallaan mennään. Nyt tavoitteena on pärjätä poneilla. Ponikunkkareihin olisi mukava päästä mukaan Leon kanssa, ja ehkä sinne voisi saada jonkun toisenkin ajokin. Olen kuullut muilta poniraviharrastajilta, että se on hieno tapahtuma.”

Parhaillaan Tatu opettelee ajamaan ja valmentamaan myös isoja hevosia. Sitä varten perhe on hankkinut lämminveriruuna Silver and Goldin.

Tarkoitus on, että Tatu valmentaa ruunaa ja ammattilaiset ajavat kilpaa siihen asti kunnes Tatu saa C-ajoluvan. Sen saa 16-vuotiaana, kun ensin on läpäissyt teoriakokeen ja ajokokeen.

Jääkiekkoa Tatu pelaa Oulun Kärppien U14-joukkueessa. Se pelaa aluesarjassa, jossa runkosarja on jo vaihtunut jatkosarjaksi.

”Olen pelannut jo useamman vuoden puolustajana. Olen fyysinen pelaaja, joten pakin rooli on minulle luonteva. Olen oikeas­taan iloisempi siitä, että saan estettyä kiekon menemisen omaan maaliin, kuin siitä, että teen itse maalin”, Tatu kuvailee.

Joukkuetreenejä on neljästi viikossa. Lisäksi Kastellin koulun urheiluluokka, jota hän käy, järjestää kahdet treenit viikossa. Pelejä on viikossa kaksi, yleensä viikonloppuisin.

”Pitää suunnitella tekemiset hyvin. Välillä aikataulu on tiukka, kun jääkiekko ja ponin valmentaminen sovitetaan yhteen. Äitini Marjo ja siskoni Emmi auttavat tarvittaessa ponin kanssa.”

Kai Tirkkonen

”Käyn mielelläni raveissa ja seuraan varsinkin pohjoisen raveja myös televisiosta. Olen saanut kavereita poniraviharrastajista. Raveissa ja varikolla tykkään myös keskustella valmentajien kanssa. Heillä on valtava määrä hevosmiestaitoa, josta voi ottaa oppia”, Tatu Ek kertoo Silver and Goldin ja Leijonamielen Leon vierellä.