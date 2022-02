”Haastavaa pitää hevosala elinvoimaisena kustannusten karatessa käsistä” – Hevosalan Helmi Jenni Timlin kannustaa asiakkaitaan katsomaan eteenpäin vaikeasta tilanteesta huolimatta

Kymen-Karjalan Hevosjalostusliiton toiminnanjohtajalle hevosten ja niiden kanssa työskentelevien ihmisten hyvinvointi on tärkeää. Hän nauttii, jos pystyy sitä omalla toiminnallaan edistämään.

Jenni Timlinin albumi

”Ori Viksanteri on elämäni hevonen sekä paras kotikasvattimme”, kertoo Jenni Timlin.

Viikon Hevosalan Helmi Jenni Timlin on aktiivinen sekä työssään että harrastuksessaan Kymenlaaksossa ja laajemmaltikin Suomessa. Hevosjalostusliiton työssään hän järjestää neuvontaa ja koulutusta ja tekee alan edunvalvonta- ja sidosryhmätyötä. Työhön liittyy oleellisesti myös näyttelyiden ja muiden tapahtumien järjestämistä, varsojen tunnistamista ja tuontihevosten identiteetin varmistuksia.

Lisäksi Timlin toimii Suomen Hippoksen suomenhevos- ja lämminverinäyttelyiden puheenjohtajatuomarina, sekä sh- ja lv-orien orilautakunnassa. Timlinin vapaa-ajan vievät omat ravihevoset ja pienimuotoinen suomenhevoskasvatustoiminta.

Timliniä Hevosalan Helmeksi ehdotti eläinlääkäri Soile Pakkanen.

1. Kerro toiminnastasi hevosalalla, millaisen tien olet kulkenut tähän pisteeseen?

"Aloitin hevosharrastuksen jo pikkutyttönä ja kuten niin moni muukin ratsastuksen parissa. Varsinaista kotitaustaa minulla ei hevosiin ole. Nuorena minulle oli tärkeintä ylipäätään vaan saada olla hevosten kanssa, ja sitä kautta myös ravihevoset tulivat harrastukseen mukaan. Jonkin verran nuorempana myös kilpailin ratsastuksessa, vaikka sittemmin ravihevoset ovat vieneet mennessään."

"Olen koulutukseltani agrologi AMK ja jo opiskeluaikoina tein harjoittelujani hevosalalla muun muassa Suomen Hippoksessa. Sittemmin olen työskennellyt hevosalan lehtorina ja sen jälkeen jo kohta parinkymmenen vuoden ajan Kymen-Karjalan Hevosjalostusliiton toiminnanjohtajana."

"Omia ravihevosia ja pientä kasvatustoimintaa meillä on nyt kotona ollut parinkymmenen vuoden ajan avopuolisoni kanssa. Tällä hetkellä hevosia on viisi ja tulossa on poikkeuskevät, sillä meille pitäisi syntyä peräti kolme suomenhevosvarsaa, mikäli vain tammojen tiineydet sujuvat loppuun saakka hyvin."

2. Mistä opista tai vinkistä on ollut sinulle eniten hyötyä jokapäiväisessä työssäsi hevosten kanssa? Mistä oppisi olet saanut?

”`Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.´ En osaa sanoa, onko tämä mikään varsinainen vinkki, mutta vanha sananparsi joka tapauksessa ja toimii mielestäni erinomaisesti hevosten kanssa. Jokainen hevonen pitää kohdata yksilönä ja jokaisen kanssa täytyy löytää oma yhteinen sävel. Hevonen on kuitenkin todella herkkä eläin, joka aistii ja vaistoaa sen kanssa toimivan henkilön tunnetiloja ja toimintaa tarkoin. Senpä vuoksi kaikessa toiminnassa hevosten kanssa pitäisi pyrkiä äärimmäiseen johdonmukaisuuteen."

3. Mikä tuottaa sinulle eniten iloa ja tyydytystä työssäsi?

"Työskentelen perinteikkäässä hevosalan neuvontajärjestössä. Työssäni kohtaan toki hevosia, mutta myös valtavan määrän niiden parissa työskenteleviä ja harrastavia ihmisiä. On aina todella mukava tunne, jos kokee, että asiakas on saanut tilakäynnistä, koulutuksestamme tai neuvontapalvelustamme apua omaan toimimiseensa hevosalan arjessa tai olemme päässeet ratkomaan jonkin ongelman yhdessä helpommaksi. Hevosten ja niiden kanssa työskentelevien henkilöiden hyvinvointi on minulle todella tärkeä asia ja mikäli työssäni onnistun edistämään tätä jotain kautta, olen erittäin iloinen."

4. Millaisista hevosista sytyt?

"Uskallan tunnustautua intohimoiseksi suomenhevosihmiseksi, vaikka työkenttäni kautta toiminkin monipuolisesti kaikenlaisten hevosten kanssa. Erityisesti sytyn hyvärakenteisesta ja hienokäytöksisestä suomenhevosesta."

"Ihailen suomenhevosta rotuna, koska se on niin monipuolinen ja moneen toimeen taipuvainen. Lahjakas kilpahevonen, joka voi samalla olla myös mitä mainioin harrastekaveri ja terapeutti. Kaikki samassa paketissa."

5. Millaisia haasteita työssäsi on?

"Kohtaan vuosittain suuren määrän hevosalan asiakkaita muun muassa tunnistusten ja niihin liittyvien tilakäyntien kautta. Sen ja oman aktiivisen harrastukseni kautta kohtaan myös kaikki alan vaikeudet, ilot ja surut sekä muutokset ja uhkakuvat hyvin konkreettisesti. Kulujen kuten lannoitteiden, rehujen ja polttoaineen hinnan raju nousu heijastuu laajasti koko alaan."

"On haastavaa koko hevosalalle ja harrastukselle pitää laji elinvoimaisena ja kehittää sitä, kun yleinen kulurakenne meinaa karata käsistä. Silti vahva tahtotila on kannustaa asiakkaita luomaan katseet ja ajatukset eteenpäin, varsinkin näin uuden siitoskauden ollessa taas kohta jo ovella."

6. Miten haluaisit vielä kehittää itseäsi hevosten kanssa?

"Tämähän on laji, jossa ei koskaan olla valmiita, eikä ikinä tiedetä tarpeeksi. Olen kiinnostunut hevosista aika kokonaisvaltaisesti: niin rakenteesta, käyttäytymisestä, hyvinvoinnista kuin hevosten valmennusfysiologiastakin. Tämän tiedon omaksumisessa ja uuden oppimisessa lienee ikuinen työsarka."

7. Milloin viimeksi ajattelit, että tämä on sinun juttusi?

"Kyllä se tapahtuu joka aamu, kun aikaisin aamusta avaa kotitallin oven ja saa huomenten toivotukseen vastaukseksi tutut hörähdykset."

8. Kenet haluat nimetä Hevosalan Helmeksi ja mistä syystä?

"Haluaisin nimetä Hevosalan Helmeksi Suomen Hippoksen jo eläkkeelle jääneen piiriagronomin Eero Perttusen. Hänen opetuksillaan, neuvoillaan ja äärettömän pyyteettömällä avuliaisuudellaan hevosalan neuvontatyössä on ollut aivan valtava merkitys."

"Eeron äärimmäisen innostunut asenne muun muassa näyttely- ja jalostusarvostelutyössä on sellaista, jota ei voi kuin syvästi ihailla ja olla kiitollinen niistä opeista, joita hän työuransa aikana ja sen jälkeenkin ollut aina innokas jakamaan."