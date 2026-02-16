Utsjoen yhteismetsä jatkaa puunkorjuuta talousmetsissä Metsä Groupin kanssa Metsä Group ja Utsjoen yhteismetsä ovat arvioineet puunkorjuun jatkotoimenpiteitä. Suunnitelmien mukaan 75 hehtaaria suojellaan ja puunkorjuuta kohdistetaan 214 hehtaarille.

Jaa Kuuntele

Metsä Group tekee yhteistyötä Utsjoen yhteismetsän kanssa. Kuva: Juha Tanhua

Metsä | Metsä Eija Vallinheimo

Metsä Group ja Utsjoen yhteismetsä ovat päivittäneet puukauppojaan, jotka ovat olleet keskeytyneenä Metsä Groupin tarkasteltua omia puunkorjuun linjauksiaan vuonna 2022. Myös yhteismetsä on ohjannut sen jälkeen osan puukaupan kohteista suojeluun. Suunnitelmien mukaan 75 hehtaaria jätetään kokonaan hakkuiden ulkopuolelle. Utsjoen yhteismetsä kertoo suunnittelevansa myös lisää suojelualueita.

”Utsjoen yhteismetsä on viime vuosina suojellut jo merkittäviä määriä alueitaan, ja nyt suojeltavan alueen jatkototeutusta suunnitellaan parhaillaan”, sanoo Utsjoen yhteismetsän puheenjohtaja Veikko Porsanger tiedotteessa.

Talousmetsissä puunkorjuu jatkuu talvella 2026. Puunkorjuu kohdistuu yhteensä noin 214 hehtaarin alueelle. Hakkuita on suunniteltu yhdessä alueen paliskuntien kanssa.

”Olemme myös laatineet alueelle porotalouden huomioivan metsäsuunnitelman, jonka ohjeita hakkuissa noudatetaan.”

”Olemme käyneet alueet ja niiden erityispiirteet tarkasti maastossa läpi.” Juho Rantala

Kauppojen kohteena olevalla talousmetsäalueella hakkuita toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Talousmetsien hakkuut toteutetaan talvella 2026 siemenpuuhakkuina, ylispuiden poistoina ja poimintahakkuina.

”Olemme käyneet alueet ja niiden erityispiirteet tarkasti maastossa läpi, jotta puunkorjuu voidaan toteuttaa luontoarvot huomioiden. Alueella on selvä käsittelyhistoria eli kyseessä on talouskäytössä pitkään ollut metsä, jossa on aiemmin tehty hakkuita ja uudistamistöitä”, sanoo Metsä Groupin puukauppa- ja metsäpalvelujohtaja Juho Rantala.

Luonnon monimuotoisuutta turvataan puunkorjuun yhteydessä muun muassa säästämällä kaikki kuollut puu ja lahopuut sekä niiden ympärille säästöpuuryhmät. Tiedossa olevat uhanalaiset lajit otetaan huomioon säästöpuuryhmillä sekä säästämällä kuolleet ja runsasluppoiset puut.