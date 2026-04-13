Päivän ravit: Ihmeruuna Morison saa haasteen Wertiltä Aurinkoinen viikko käynnistetään Teivon iltaraveilla. Euronelkussa on urheilullisesti mukava taso.

Jaa Kuuntele

15-vuotias Morison kilpailee viimeistä kauttaan. Vanha herra on startannut jo 210 kertaa, mutta meno maittaa yhä. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Kuninkuusraveihin oikeuttavia pisteitä jaetaan myös Teivossa. Morisonilla ei ruunana päälähtöihin ole asiaa, mutta erityisen hyvään kevätkuntoon noussut Siru Juutisen suojatti on lähtönsä kiistämätön suosikki.

Mikkelissä Juha Utalan ohjastama superruuna sijoittui vahvan esityksen jälkeen johtavan rinnalla toiseksi. Tiiviisti starttaava Morison saa etua Werttiin, jonka Jani Ruotsalainen tuo starttiin talvitauon jälkeen.

Wertti ei ole kauden avaukseen vielä luonnollisesti täydessä terässä, mutta perusluokaltaan viime vuoden kuninkuuskilvan viitonen on huikea. Wertin ja Jani Ruotsalaisen kuulumisia voi lukea maanantaina MT Hevosista.

Hopeadivisioonassa kansa luottaa viime kuun lopussa Best Ladyn voittaneeseen Sofia Evoon. Teivossa matkaa on puoli kierrosta enemmän, mutta se on tuskin kynnyskysymys Hanna Lepistön valmentamalle laatutammalle.

Kovimmin Sofia Evoa haastanee Pekka Korven EL Jetpack. Kauden avauksessa hevonen teki hyväksyttävän suorituksen, ja parannuspotentiaalia oriilla on rutkasti.

Illan päätteeksi Eskilstunassa kannattaa katsoa sillä silmällä Barn Readyn kauden debyytti. Ravien viimeisessä lähdössä starttaava, Timo Nurmoksen ja Pertti Tapojärven omistama ori on voittanut puolet uransa 16 startista ja tienannut mukavat miljoona kruunua. Viime kauden Barn Ready päätti Vincennesin starttiin.

Tapojärven omistuksessa on myös Toto64-pelin päätöskohteessa juokseva Loudandclear Sisu. Petri Salmelan treenattava voitti Örebrossa johtavan rinnalta vahvan esityksen jälkeen. Eskilstunassa lähtöpaikka on oleellisesti parempi.