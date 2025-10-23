Evartti jää pois JokimaaltaAntti Ojanperä kertoi Evartin poisjäännistä torstaina Kuopiossa.
Evartti ei starttaa lauantaina Jokimaalla. Valmentaja Antti Ojanperä ilmoitti kolminkertaisen ravikuninkaan lauantain Kultadivisioonakarsintaan noin neljän kuukauden kilpailutauon jälkeen.
Ojanperä kertoi torstaina Kuopiossa TotoTV:n varikkotoimittaja Henri Lehikoiselle, että hevonen tulee jäämään pois lauantain startista. Evartti ei tuntunut valmentajan mukaan viimeistelyissä tarpeeksi hyvältä.
Evartti oli aikaisemmin ilmoitettu Oulun Kuninkuusraveihin, mutta ori joutui jäämään kisasta pois sairauden takia. Ojanperä kertoi alkuviikosta MT Hevosille, että Evartti oli normaalissa valmennuksessa lähes välittömästi Kuninkuusravien jälkeen.
Ojanperä kertoi MT Hevosten haastattelussa, että Evartti olisi startannut syksyllä jo aikaisemmin, mutta sairastui uudelleen.
Evartti starttasi viimeksi juhannuksena Nordic Kingissä. Ori keskeytti Härmän arvokilpailun.
Evartin poisjäännistä kertoi ensimmäisenä TotoTV.
