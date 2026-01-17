IS: Ratsastuskoululla syttyi tulipalo − syynä traktoriPalosta ei aiheutunut henkilö- tai eläinvahinkoja.
Espoolaisella Lahnuksen ratsastuskoululla syttyi perjantaina aamulla tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen asiasta puoli yhdeksän jälkeen.
Pelastuslaitoksen mukaan entisessä maneesirakennuksessa paloi traktori. Onnettomuudesta kirjoittaa Ilta-Sanomat.
Palon syy liittyy lehden jutun mukaan todennäköisesti traktorin esilämmitykseen lohkolämmittimellä.
Pelastuslaitos on Ilta-Sanomien mukaan kertonut, että kaikki laitumella lähellä palavaa rakennusta olleet hevoset saatiin laitumelta sisään, eikä palosta aiheutunut henkilö- tai eläinvahinkoja.
Tapahtumapaikalla oli pelastuslaitoksen mukaan 20 yksikköä Länsi- ja Keski-Uudenmaan sekä Helsingin pelastuslaitoksilta.
Ilta-Sanomat: Raju palo ratsastuskoululla – syy selvisi
