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Asenteet hirviä kohtaan ovat pysyneet kriittisinä.

Hirvikanta oli 20 vuotta sitten kaksi kertaa suurempi ‒ tällainen emä on nyt harvinaisuus

Riistakeskuksella on käynnissä monenlaista selvitystä liittyen hirviin. Selvitysten alla on muun muassa se, miten ihmiset suhtautuvat hirviin ja hirvenmetsästykseen.
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Metsä|Erä
13.6.202606:00
Eija Vallinheimo
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