Hirvikanta oli 20 vuotta sitten kaksi kertaa suurempi ‒ tällainen emä on nyt harvinaisuus

Riistakeskuksella on käynnissä monenlaista selvitystä liittyen hirviin. Selvitysten alla on muun muassa se, miten ihmiset suhtautuvat hirviin ja hirvenmetsästykseen.