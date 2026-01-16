Voitokkaat nelivuotiaat jackpot-rivin luottohevosina Tapio Mäki-Tulokkaan tallin Rich Shade ja Anne Kankaan valmentama Making Miracles ovat Teivon kierroksen tukipilarit. Jackpot-rahaa on jaossa 75 000 euroa.

Rich Shade on aloittanut uransa lupaavin ottein. Kuva koelähdöstä, jossa rattailla oli osaomistaja Mika Forss. Kuva: Kaisa Stengård

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Kukkarosuon Kurko on ensimmäisen kohteen paras hevonen ja todennäköinen kuninkuuskilpailun osallistuja ensi kesänä Teivossa. Vermon voitossaan ori pinkoi viimeiset 700 metriä alle 23-vauhtia.

Jokimaalla kirikierros sujui valiovauhtia, mutta keulassa häärinyt Vauhtis oli silloin etevämpi. Maili ei ole tasaisesti lähtevälle Kukkarosuon Kurkolle eduksi, joten elämänsä kunnossa kilpaileva Rallan Ruhtinas saa myös paikan kupongilta.

Lämminveristen hopeadivisioonassa erottuvat Astrum ja Fly By Me. Molemmilla on omat heikkoutensa ja juoksun pitää onnistua, jotta voittoisa kiri irtoaa.

Hyviltä paikoilta lähtevät Eventful Swamp ja Halley Wania ovat mielenkiintoisia haastajia.

Rich Shade toimii systeemin ensimmäisenä ankkurina. Santtu Raitalan ohjastama tamma palasi Jokimaalla puolentoista kuukauden paussilta. Kiritilat eivät kolmannesta sisältä koskaan auenneet ja hevonen tuli täysissä voimissa maaliin.

Rich Shade näytti upealta ja osoitti luokkansa jo viime kaudella.

Rokkijätkä oli yksi ikäluokkansa parhaista ja aloitti kauden hyvällä esityksellä. Lähtönopeus on huippuluokkaa, eikä lähtöpaikka ole Tapio Perttusen ajokille suuri miinus.

Even Ekstaasi on varmistunut kovasti viime kuukausina, eikä anna enää muille kiihdytyksessä liikaa tasoitusta. Vauhdit riittävät pitkälle ja ilman laukkaa sitä on vaikea kukistaa.

Cooleri palasi viimeksi tasolleen ja kulki kirikierroksen lähes valiovauhtia. Ruuna on vauhtikestävä ja voitontahtoinen hevonen. Jazzå oli Seinäjoella vakuuttava voittaja.

Viisi peräkkäistä voittoa napannut Making Miracles on systeemin toinen varma. Hannu Torvisen ajokki on voittanut keulasta ja toisten takaa. Se lähtee hyvin ja pyrkii varmasti keulapaikalle. Anne Kankaan valmennettava on ilman epäonnea voitossa kiinni.

Zebulon ja Coolman Evo ovat kuudennen kohteen selvät suosikit. Kaksi kertaa peräkkäin pussiin juuttunut The Lost Batallion ja helpon juoksun kärjen takana saava Black Revenge kärkkyvät yllätystä.

Viimeinen kohde on tasokas ja pelillisesti haastava. Lähes kaikilla on ennakkoon mahdollisuus voittaa. Amanda Evo ja Estelle Travian lukeutuvat hyvien lähtöpaikko-jensa vuoksi suosikkeihin.

Royal Luca ja Kuopiossa vakuuttanut Västerbo Gute saavat myös paikan systeemistä.

Viikon varma – T75-5: 1 Making Miracles

Viisi peräkkäistä voittoa napannut tamma kiihtyy lujaa ja ottanee porukan heti hallin-taansa.

Viikon väistö – Toto75-2: 10 Global Dash

Johtavan takaa hyvä kakkonen viimeksi. Takarivistä tehtävä on vaikea.

Viikon idea – Toto75-6: 9 The Lost Batallion

Kahteen viimeiseen Kasvattajakruunun sankari on näyttänyt mainiolta, mutta juoksut eivät ole onnistuneet. Nappireissulla kärkisija ei ylllättäisi.