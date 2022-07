Miia Salminen matkalla puolustamaan ravinaisten SM-titteliä illalla – ”tasaiset hevoset, monella on mahdollisuus”

Salmisen järjestämä Ladyliiga on osoittautunut ilahduttavan suosituksi, kun mukana on 20 rataa. Kolmas osakilpailu on ensi viikolla Loviisassa.