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Juuri nyt | Sdp ja vasemmistoliitto tiukentaisivat metsien käyttöä – muun muassa puun polttoa halutaan vähentää
Tilaajalle | Lukelta karut laskelmat: Suomessa maatalouden kannattavuus on koko EU:n heikoin