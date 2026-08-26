Näissä luontokohteissa pysäköinti muuttuu syyskuussa maksulliseksi – ”Kaksipiippuinen juttu”Metsähallitus etsii uusia keinoja kattaa retkeilypalveluiden ylläpidon kuluja.
Syyskuun alussa alkaa maksullisen pysäköinnin kokeilu Sipoonkorven, Kolin, Riisitunturin ja Urho Kekkosen kansallispuistossa sekä Korouoman suojelualueella.
Metsähallituksen mukaan pysäköintimaksuista saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon.
”Tilanteessa, jossa Metsähallituksen retkikohteiden ylläpitoon valtion budjetista saamat rahat vähenevät, meidän pitää etsiä myös uusia ratkaisuja kattaa kuluja”, asiakkuusjohtaja Elias Haapakorva Metsähallituksen Luontopalveluista perustelee tiedotteessa.
”Julkisessa keskustelussa on tullut usein esille, että moni olisi valmis maksamaan kansallispuistoissa tarjottavista palveluista.”
”Julkisessa keskustelussa on tullut usein esille, että moni olisi valmis maksamaan kansallispuistoissa tarjottavista palveluista. Seuraammekin nyt mielenkiinnolla, millaisia kokemuksia pysäköintimaksukokeilusta saadaan.”
Kansallispuistojen reitit, taukopaikat ja muut palvelut säilyvät retkeilijöille jatkossakin maksuttomina, Haapakorva vakuuttaa.
Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään viisi euroa vuorokaudelta kokeilussa mukana olevilla pysäköintialueilla.
Kokeilussa mukana
Sipoonkorven kansallispuisto: Tasakallion kaksi pysäköintialuetta (liikuntaesteisen pysäköintitunnuksella pysäköinti säilyy maksuttomana, vierestä lähtee Storträskin esteetön reitti) sekä Kalkkiuunintien kaksi pysäköintialuetta. Sipoonkorven kansallispuiston muut pysäköintialueet säilyvät toistaiseksi maksuttomina.
Kolin kansallispuisto: Ylä-Kolintien P1-, P2- ja P3-pysäköintialueet (P1-pysäköintialueella pysäköinti liikuntaesteisen pysäköintitunnuksella on maksutonta). Hotelli Kolin majoittujille ja kokousvieraille pysäköinti on edelleen maksutonta. Kolin muut pysäköintialueet säilyvät toistaiseksi maksuttomina.
Urho Kekkosen kansallispuisto: Kiilopään Metsähallituksen pysäköintialue. Kansallispuiston muut pysäköintialueet säilyvät toistaiseksi maksuttomina.
Riisitunturin kansallispuiston pysäköintialue.
Korouoman Saukkovaaran pysäköintialue. Koivukönkään pysäköintialue säilyy maksuttomana.
Pysäköinti on maksullista klo 9–18, mutta pysäköinnin ensimmäinen 30 minuuttia on ilmainen.
Pysäköinti maksetaan Easypark-mobiilisovelluksella. Tulossa on myöhemmin syksyllä mahdollisesti myös tekstiviestimaksun mahdollisuus. Kokeilun aikana maksaminen saattaa laajentua myös muihin mobiilipysäköintipalveluihin.
Maksullisen pysäköinnin kokeilu jatkuu vuoden 2027 kevääseen asti. Metsähallitus kertoo, että se valvoo pysäköintiä yhdessä Parkkipate oy:n kanssa.
Retkeilyliiton puheenjohtaja Hannele Pöllä sanoo, ettei hänellä ole voimakasta kantaa parkkimaksukokeiluun retkikohteilla.
”Se on kaksipiippuinen juttu. Tietyt pysäköintipaikat ruuhkautuvat, mutta aiheuttaako maksullisuus sen, että herkemmin pysäköidään virallisten parkkipaikkojen ulkopuolelle”, hän pohtii.
”Toisaalta maksu on pieni ja monet ovat tottuneet pysäköintimaksuihin muuallakin.”
Pöllä arvioi, että pysäköintimaksut voivat olla retkeilijöille helpommin hyväksyttäviä kuin esimerkiksi kansallispuistomaksut tai polttopuumaksut.
Hän pohtii kuitenkin, aiheuttaako valvonta enemmän kuluja kuin maksuista saatava tulo.
”Kaikkea kannattaa kokeilla.”Artikkelin aiheet
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