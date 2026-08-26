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Juuri nyt | Meta taipui oikeuskiistassa Yhdysvalloissa – sakkomaksut yli 17 miljardia dollaria ja nuorten somekäyttö rajoitetaan kahteen tuntiin päivässä
Tilaajalle | Näissä luontokohteissa pysäköinti muuttuu syyskuussa maksulliseksi – ”Kaksipiippuinen juttu”