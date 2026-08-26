Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin eli liki 14,6 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita.

Lisäksi yhtiö asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle.

Jatkossa nuoret saavat käyttää Metan palveluja korkeintaan kahden tunnin ajan päivässä. Käyttö estetään puolenyön ja aamukuuden välillä ja ikätarkistuksia tiukennetaan. Kahden tunnin aikaraja on kumulatiivinen, eli koskee kaikkien Metan alustojen käyttöaikaa yhteenlaskettuna.

Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Lisäksi yhtiön syytettiin johtaneen yleisöä harhaan somepalvelujen riskeistä ja keränneen laittomasti tietoa alle 13-vuotiaista lapsista.

Meta kiisti syytökset, mutta taipui sovitteluratkaisussa asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle.

Oikeudenkäyntiä on pidetty merkittävänä ennakkotapauksena. Sitä on verrattu 1990-luvun tupakkaoikeudenkäynteihin, joissa osavaltiot haastoivat tupakkayhtiöitä oikeuteen tupakan terveyshaittojen vähättelystä.

Metan oikeuskiistat jatkuvat vielä nyt syntyneen sopuratkaisun jälkeen, sillä useammat koulupiirit ja yksityishenkilöt ovat myös haastaneet yhtiön oikeuteen, kertoo New York Times. Meta on ensimmäinen sovun solminut someyhtiö, mutta odotus on, että muut sosiaalisen median yhtiöt joutuvat seuraamaan perästä.