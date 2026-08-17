Pitkä työ palkittiin upeasti – ”En osannut odottaa, että palaamme kotiin kuninkaan kanssa”

Talli Tähdet eli Niemelän perhe oli teettänyt Golden Jangille omat kannustuspaidat. Tuoreen Ponikuninkaan ympärillä Veikko (takana vasemmalla), Heidi, Timo ja Anni Niemelä sekä ohjastaja Neea Kopalainen.

Talli Tähdet eli Niemelän perhe oli teettänyt Golden Jangille omat kannustuspaidat. Tuoreen Ponikuninkaan ympärillä Veikko (takana vasemmalla), Heidi, Timo ja Anni Niemelä sekä ohjastaja Neea Kopalainen. Kuva: Harri Pirinen

Kesä on (myös) raviurheilijoille vuoden parasta aikaa. Lämpimänä ja valoisana vuodenaikana käydään useimmat suurkilpailut, joihin valmistaudutaan pitkään.

Suurin työ tehdään pimeässä, kylmässä ja räntäsateessa. Se työ jää lajia sivusta seuraaville usein piiloon. Hedelmät poimitaan, sikäli kun poimitaan, yleensä kesällä.

Sama pätee poniraviurheiluun. Tuoreen Ponikuninkaan omistava Niemelän perhe oli sunnuntaina Jyväskylän Killerillä yhtä hymyä, mutta ajoittain on kysytty myös sinnikkyyttä ja pitkää pinnaa.

”Kun on menty syksyn räntäsateessa tallille, olemme tsempanneet toisiamme, että kun nyt jaksetaan mennä, kyllä se joskus palkitsee”, perheen isä Timo Niemelä kiteytti.

”Mutta ei Annia koskaan tarvitse tallille patistaa. Kyllä hän hoitaa ponin tosi säntillisesti ja hyvin itsenäisesti”, isä kehaisee.

Golden Jang asuu Annin kummisedän Ari Muurimäen tallissa Juupajoella, seitsemän kilometrin päässä Niemelöiden kotoa.

”Kummisedältä tulee suuri apu. Heillä on siellä kova usko ja luotto Anniin ja ’Jalluun’”, Timo Niemelä kertoo.

Golden Jang eli Jallu yritti syödä palkinnoksi saamansa lahjakortin ja kukat. Kuva: Harri Pirinen

Talli Tähdet eli Niemelän perhe hankki nyt 10-vuotiaan Golden Jangin alkuvuonna 2023. Siitä asti se on ollut Annin valmennuksessa. Kyseisenä vuonna Golden Jang kilpaili vain kerran Annin itsensä ajamana.

Seuraavana vuonna startteja tuli kolme, joista yksi voitto. Viime ja tänä vuonna Golden Jang on kilpaillut kahdeksan kertaa.

Ponikuninkuusraveissa Neea Kopalaisen ohjastama Golden Jang oli molemmilla osamatkoilla ykkönen. Voitot olivat ponille kauden ensimmäiset.

”Odotukset tähän kauteen olivat korkealla, koska olen tehnyt tämän kanssa paljon töitä ja viime kausi meni hyvin. Mutta tämä alkukausi meni huonosti”, 14-vuotias Anni Niemelä kertoi.

Tämän vuoden viidestä ensimmäisestä startista neljässä tuli laukka, ja sijoitukset olivat välillä 5–7.

”Mutta tämä paransi Teivon Suomen mestaruuteen, jossa oli toinen. Siitä alkaen ovat ennätykset paukkuneet”, valmentaja iloitsi.

”Anni on taikonut poniin vauhtia ja virtaa, ja nyt ravi rullaa hyvin”, ohjastaja Neea Kopalainen kertoi.

Valmentaja oli tietysti tuoreesta tittelistä häkeltynyt.

”Tämä tuntuu ihan käsittämättömältä. Kun lähdimme tänne, en osannut odottaa, että palaamme kotiin kuninkaan kanssa, koska alkukausi oli mennyt niin huonosti. Ei tätä pysty käsittämään”, valmentaja ihmetteli.

Neea Kopalainen on ohjastanut Golden Jangin seitsemän edellistä starttia ja tämän kauden molemmat voitot, jotka tulivat Ponikuninkuusraveissa. Kuva: Harri Pirinen

Neea Kopalaisesta on tullut Golden Jangin vakiokuski. 15-vuotias Kopalainen on ajanut ponin seitsemän viime lähtöä.

”Olen paitsi ohjastaja, myös jonkinlainen Annin henkinen tuki. Anni tapaa vähän jännittää lähtöjä”, Kopalainen naurahti.

Golden Jang on Anni Niemelän ensimmäinen poni. Raviurheilun luonteeseen kuuluu, että joskus kultakimpale saattaa löytyä heti ensiyrittämällä.

”Tämä oli menestynyt hyvin ja vaikutti myynnissä olleista poneista kaikkein parhaalta vaihtoehdolta”, Anni selitti ponin valintaa.

”Alku oli kyllä aika takkuamista, ja ensimmäinen vuosi ponia melkein vain hoidettiin”, isä Timo muisteli.

”Kun ensimmäisen kanssa menee näin hyvin, ajatella, mihin asti Anni vielä pääseekään”, äiti Heidi Niemelä kiteytti.

Somesta tuttu Sarkkuvirkku oli sunnuntaina paikalla Ponikuninkuusraveissa, ja ihailijoita riitti koko päiväksi. Kuva: Harri Pirinen

Yleisesti Killerin Ponikuninkuusravit sujuivat erinomaisesti. Lauantain yleisömääräksi ilmoitettiin 1316 ja sunnuntain 1420.

”Molempien päivien kepparikisoissa oli montakymmentä lasta, ja onnenpyörästä ovat palkinnot loppuneet. Vilskettä on riittänyt”, Killerin nuorisovastaava Mervi Honkonen hymyili sunnuntaina viimeisen lähdön aikaan.

Yksi sunnuntain vetonauloista oli sosiaalisesta mediasta tuttu Sarkkuvirkku, joka virkkaa erilaisia pehmoleluja.

”Sarkkuvirkku kertoi, että yhtään hiljaista hetkeä ei ollut, vaan koko ajan oli tasaisesti porukkaa”, Honkonen kertoi.

Voiko siis sanoa, että tapahtuma onnistui jopa yli odotusten?

”Ei ollut oikein mitään odotuksia. Mutta olen positiivisesti yllättynyt, että väkeä oli näinkin paljon”, Honkonen summasi.

Honkosen tyttären Moonan valmentama ja ohjastama Jokimäen Jalmari oli Ponikuninkuuskilpailun lopputuloksissa toinen.

Ponikuningattaren tittelin voitti Oona Tastulan ohjastama ja valmentama Smedens My Donna. Poniruhtinaaksi kruunattiin Sini Räisäsen Mr. Brightside ja Poniruhtinattareksi Inka Heikkisen Little Drops.