Kansalaisaloitteella vaaditaan hevosille vähintään viiden tunnin päivittäistä vapaata ulkoilua Juuri julkaistu kansalaisaloite vaatii, että Suomessa ryhdytään valmistelemaan lakia, jonka mukaan hevoselle on järjestettävä mahdollisuus vapaaseen ulkoiluun tarhassa tai laitumella vähintään viiden tunnin ajaksi päivittäin.

Lain mukaan hevosten on päästävä joka päivä tarhaan, mutta vähimmäisaikaa ei ole määritetty. Kuva: Petteri Kivimäki

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Aloitteen tavoitteena on täsmentää nykyistä sääntelyä niin, että hevosen päivittäinen vapaa ulkoilu ei jää yleisluonteisen velvoitteen varaan, vaan sille asetetaan selkeä ja valvottava vähimmäistaso.

Poikkeuksia ulkoilumäärään saisi tehdä eläinlääketieteellisistä syistä, kilpailu- tai valmennustapahtumissa sekä poikkeuksellisten sääolosuhteiden takia.

Uuden, vuoden vaihteessa voimaan tulleen, mutta korjattavana olevan hevosasetuksen mukaan hevosella on oltava mahdollisuus liikkua vapaasti tarhassa tai laitumella päivittäin. Asetuksessa ei kuitenkaan mainita mitään ulkoilun vähimmäiskestosta.

Kansalaisaloitteen on pannut vireille kurikkalainen Sanna Pitkämö. Hän on pitkän linjan hevosharrastaja, joka omistaa tällä hetkellä harrasteratsuna toimivan irlannincobin.

Pitkämö kertoo, että asia lähti liikkeelle TikTok-videosta, jonka hän teki huomattuaan tallin, jossa hevosten päivittäiseksi tarhausajaksi kerrottiin 3–6 tuntia.

”Olin ihan järkyttynyt, että tällaista edes on. Kuusi tuntia on jotenkuten siedettävä, mutta kolme tuntia on järkyttävän vähän”, hän kertoo.

Vielä enemmän hän harmistui, kun alkoi saada kymmenittäin viestejä, joissa kerrottiin lyhyistä tarhausajoista.

”Kerrottiin talleista, joilla hevoset ulkoilevat 1–2 tuntia päivässä, ja varsatalleista, joissa on ulkoilua kaksi tuntia päivässä. En tajunnut, että on niin laajalti normaalia pitää hevosia karsinassa yli 20 tuntia vuorokaudessa”, hän ihmettelee.

Asian laajuus sai hänet tarttumaan toimeen, ja hän kirjoitti aloitteen pääsiäisenpyhinä.

Pitkämö kertoo olevansa muuten tyytyväinen uuteen hevosasetukseen, joka huomioi monta hevosen kannalta tärkeää asiaa. Vapaan ulkoilun minimimäärän puuttuminen oli kuitenkin iso puute.

”Jos hevosen ottaa, sille on pystyttävä järjestämään päivittäinen ulkoilu”, hän painottaa ja muistuttaa ulkoilun olevan tärkeää sekä hevosen henkiselle että fyysiselle terveydelle.

Vapaan ulkoilun vähimmäismääräksi valittu viisi tuntia on kompromissi.

”Henkilökohtaisesti toivoisin, että hevoset saisivat vapaasti ulkoilla suurimman osan vuorokaudesta, mutta lakiin määriteltynä se ei ole mahdollista”, Pitkämö toteaa.

Käsittelyyn mennäkseen kansalaisaloitteet vaativat 50 000 allekirjoittajaa.

Määrä tuntuu toki isolta.

”Katsotaan. Voi olla, että Suomi ei ole vielä valmis. Mutta onpahan yritetty”, Pitkämö päättää.