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Juuri nyt | Danske Bank laski Suomen kasvuennustetta, syynä energian hintojen nousu
Tilaajalle | Puolustusvoimien komentaja MT:lle: Miehittämättömät järjestelmät voivat tulevaisuudessa taistella keskenään