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”Puolet metsäkoneista on pysähdyksissä ja kuskeja pakkolomalla”: Lakimuutos vaikutti heti hakkuisiin
Lakimuutos tuo tiukemmat rajoitukset metsien käsittelyyn lintujen pesintäaikana. Muutos näkyy metsäyritysten arjen käytännöissä ja vaatii tarkempaa ennakointia.
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Metsä
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Metsä
3.6.2026
09:03
Aida Salminen
Artikkelin aiheet
lakimuutos
metsät
hakkuut
linnut
metsätalous
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