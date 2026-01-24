Hevosasetusta parsitaan – muutoksia tulossa useaan kohtaan Vuodenvaihteessa voimaan tulleessa valtioneuvoston asetuksessa hevosten hyvinvoinnista on huomattu useita korjattavia kohtia.

Jaa Kuuntele

Muutoksissa ehdotetaan, että kasvattajat saavat lisäaikaa tamman ja varsan karsinoiden koon suhteen. Kuva: Ville Toivonen

Hevosasetukeen ehdotetaan tehtäväksi useita muutoksia, kertoo maa- ja metsätalousministeriö perjantai-iltana julkaisemassaan tiedotteessa.

Vaatimus pihaton kiinteästä pohjasta ehdotetaan poistettavaksi, ja sen sijaan pihaton pohjan määrättäisiin olevan tasainen ja kuiva. Tiedotteessa kuitenkin mainitaan, että eräisiin pitopaikkoihin voi kohdistua muusta lainsäädännöstä johtuvia vaatimuksia pohjarakenteille.

Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi siirtymäaika ryhmäkarsinoiden, kuten tamman ja varsan yhteiskarsinan uusille tilavaatimuksille. Ryhmäkarsinoiden uusia tilavaatimuksia tulisi noudattaa nykyisten pitopaikkojen osalta vasta vuoden 2031 alusta alkaen.

Siirtymäaikasäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että veden saannista pakkasella ja ilman karkearehua olemisajasta poistettaisiin viittaus talliin, jolloin siirtymäajat koskisivat hevosten pitoa myös muissa pitopaikoissa.

Myös aasien sosiaalisia suhteita koskeviin vaatimuksiin ehdotetaan muutoksia. Aasien lajitoverivaatimukselle ehdotetaan siirtymäaikaa vuoden 2027 loppuun saakka. Siihen asti aasilla tulisi olla mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin hevosen, muulin tai muuliaasin kanssa, ja sen jälkeen joko toisen aasin tai oman muulivarsansa kanssa.

Koska aaseja on vähemmän markkinoilla kuin hevosia, ehdotetaan myös muutosta, että jos aasin lajitoverista joudutaan luopumaan, uuden seuralaisen hankkinen saa kestää enintään kuusi kuukautta, kunhan aasilla on seuranaan hevonen, muuli tai muuliaasi.

Ehdotuksesta asetukseksi hevosten hyvinvoinnista annetun asetuksen muuttamisesta voi antaa lausunnon 2.2.–2.3. 2026 välisenä aikana lausuntopalvelussa