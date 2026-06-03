Kostea ja lämmin eteläinen ilmavirtaus puskee koko Suomea vauhdilla kohti keskikesää Helteistä ilmaa nousee torstaina Keski-Suomen ja eteläisen Pohjanmaan seuduille asti. Lapissa sekä aivan idässä on vielä hieman viileämpää, mutta jatkossa kesäinen lämpö on jo lähes varmaa. Sadekuuroja tulee aluksi hyvin satunnaisesti, viikonloppuna ukkonen jyskää jo monin paikoin.

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Maan etelä- ja keskiosissa torstai on aluksi melko aurinkoinen. Kuva: Carolina Husu

Uutiset | Sää Jouko Korhonen

Torstaiyönä halla ei vieraile enää edes Lapissa, pilvi ja paikalliset sadekuurot pitävät siitä huolen. Maan etelä- ja keskiosissa torstai on aluksi melko aurinkoinen.

Päivällä kumpupilviä nousee etenkin sisämaassa, jokunen sadekuurokin niistä saadaan. Illalla sadekuurot hiipuvat, samalla selkeämpi sää leviää myös Etelä- ja Länsi-Lappiin.

Etelänpuoleinen tuuli viriää ja tuo mukanaan helteistä ilmaa. Lähes 25 asteen lukemia voi mittarista havaita jopa Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa.

Viikonloppu on hyvin vaihteleva. Sade- ja ukkoskuurot yleistyvät. Kuva: Ilmatieteen laitos

Perjantaina 25 astetta voi mennä rikki jopa Utsjoen Kevolla. Maan länsiosassa sadekuurot alkavat yleistyä, tämä hillitsee hieman lämpötilaa. Perjantai on kuitenkin laajalti kesäinen.

Viikonloppu on hyvin vaihteleva. Sade- ja ukkoskuurot yleistyvät. Sateessa lämpötila laskee tietysti hetkellisesti alle 15n asteen, mutta muuten ei ole mitenkään erityisen viileää.

Torstai on siis melko varmasti kesän viides hellepäivä, perjantai kuudes ja lauantai seitsemäs. Sademäärän paikallisessa ennusteessa on jälleen suurta vaihtelua. Pitkä ennuste päivittyy yleensä pari kertaa vuorokaudessa – sään yleiskuva voi pysyä melko vakiona, mutta sateen kuuroluonteisuuden vuoksi paikallinen kertymäennuste heilahtelee.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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