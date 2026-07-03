Kaivinkoneen luvaton käyttöönotto ja temppuilua louhoksilla ‒ kurulainen kivifirma kyllästyi vandalismiin Kurulaisesta graniitista jalostetaan muun muassa katujen reunakiviä. Työn ohella aikaa vievät ilkivallantekijät sekä vanhoilla louhoksilla hyppivät hurjapäät.

Jaa Kuuntele

Joku ulkopuolinen kävi luvatta harjoittelemassa kaivinkoneella ajoa, kertoo Tikkavuori oy:n toimitusjohtaja Harri Petäjäniemi. Kaivinkone säilyi kaikeksi onneksi ehjänä. Kuva: Harri Petäjäniemi

Kurulaisen kivifirman henkilöstöä odotti louhoksella yllätys, kun yhtiön kaivinkoneeseen oli murtauduttu ja työkoneen ajamista kokeiltu luvatta.

”Avaimetkin on heitetty johonkin metsään ja muuta typerää touhuttu. Nyt täytyy tilata ainakin uudet avaimet”, kertoo Tikkavuori oy:n toimitusjohtaja Harri Petäjäniemi.

Itse kaivinkone ei kaikeksi onneksi vaurioitunut, mutta muuten ei ole järki ilkivallantekijöiden päätä pakottanut. Luvaton ajelu voi aiheuttaa suurtakin vahinkoa.

”Louhosalueella voi sattua nopeasti jotain vakavaa, jos siellä ajelee ihminen, joka ei tunne paikkaa”, Petäjäniemi toteaa.

Kyse ei ole ainutkertaisesta asiasta. Samalla alueella sijaitsevilla kivenottopaikoilla on muutenkin rikottu paikkoja ja tehty varkauksia.

”Tämä oli tiettävästi jo toinen kerta tänä kesänä.”

Myös naapurifirman tontilla oli käyty varastamassa polttoainetta. Yhtäkään tekijää ei toistaiseksi ole saatu kiinni.

Siellä uidaan, hypitään ja roskataan. Harri Petäjäniemi

Tikkavuori oy jalostaa Kurun harmaasta graniitista kivituotteita. Eniten kiveä toimitetaan julkisen rakentamisen tarpeisiin, esimerkiksi katujen reunustamiseen.

”Jossain vaiheessa tuntui kiinalainen kivi olevan muodissa, mutta nyt useammat kaupungit ovat kiitettävästi suosineet kotimaista”, Petäjäniemi kehuu.

Tikkavuori oy ottaa graniittia useammaltakin entiseltä louhokselta. Paikan päällä eniten harmia aiheuttavat polttoainevarkaat ja muut vandaalit, mutta yllättäen myös matkailijat.

Entisten toimijoiden jäljiltä louhoskiinteistöillä on syviäkin veden valtaamia kuoppia ja korkeita kivisiä reunoja, joilla ihmiset käyvät hurjastelemassa.

”Siellä uidaan, hypitään ja roskataan. Paikka on saanut sellaisen maineen, että siellä on noin 18 metrin hyppypaikka, josta ihmiset käyvät loikkimassa."

Petäjäniemen mukaan paikalla eivät käy kurulaiset itse, vaan kävijät vaikuttavat tulevan muualta sosiaalisen median innoittamina.

Ongelma pahenee kesän loma-aikaan, jolloin kulkijoita näkee päivittäin. Huomauttaminen ei ole ongelmaa poistanut. Alueille on keväällä rakennettu uusia aitojakin, mutta nekin on jo rikottu.

Mahdollinen vakava onnettomuus huolestuttaa maanomistajaa eniten.

”Isoin vaara on, että joku teloo siellä itsensä. Paikkaa on pakko pitää koko ajan silmällä, ja se työllistää meitä paljon”, Petäjäniemi toteaa.