Viikonlopun ravit: Keväinen ikäluokkakisa KuopiossaLauantaina ajetaan nelivuotiaitten lämminveristen Kuopio Stakes. Monet lauantairavien merkkilähdöt kärsivät osanottajien puutteesta.
Perjantai 22. toukokuuta
Pilvenmäellä ohjelmassa ovat perinteisen Pilvenmäki Specialin karsinnat, jotka kattavat valtaosan illan kymmenestä lähdöstä. Kilpailu on toiminut ponnahduslautana monelle uransa alussa olevalle kykyhevoselle.
Pilvenmäki Specialin finaalit juostaan lauantaina 6. kesäkuuta. Suomenhevosten ykköspalkinto on 8 000 euroa. Lämminveristen voittaja kuittaa vaivoistaan 10 000 euroa.
Illan kakkosravit ovat ohjelmassa Jyväskylässä. Killerin illassa ajetaan yhdeksän ravilähtöä. Ruotsissa perjantain pääravit juostaan Kalmarissa.
Perjantai-iltana Ranskan Vincennesissä nähdään suomalaisväriä. Eerika Hakala ja Petra Ulvi ohjastavat ravioppilaitosten välisessä ohjastajaottelussa. Ohjastajien haastattelun voi lukea MT Hevosista.
Lauantai 23. toukokuuta
Lauantaina on Suomen ravien viikon pääpäivä. Kuopiossa ajetaan nelivuotiaiden lämminveristen suurkisa Kuopio Stakes, jonka voittajalle on luvassa 29 000 euroa.
Kisaan ilmoittautui vain 14 hevosta. Jos mukana olisi ollut vain 12 hevosta, ei karsintoja olisi järjestetty ollenkaan. Laatua ei kilpailusta puutu, sillä mukana ovat muun muassa Fuego Combo, Arctic Fiona, Piccolo Cocktail sekä Magnitude.
Timo Korvenheimolla on Kuopio Stakesin karsinnoissa Piccolo Cocktailin lisäksi Artful Iceman. Orimattilalaisvalmentajan kuulumisia voi lukea viikonloppuna MT Hevosista.
Kuopio Stakes ei ole päivän ainoa hevospulasta kärsivä kilpailu. Kolmivuotiaiden Black Horse Cupin finaalissa kymppitonnin ykköspalkinnosta on kisaamassa vain kuusi hevosta.
Kylmäveristen Savo-ajossa mukana on seitsemän hevosta. Kilpailussa on kylläkin laatua, sillä viivalla ovat V.G. Voittoa haastamassa esimerkiksi Stallone ja Wertti.
Gävlessä on ohjelmassa Prins Daniels Lopp. Avoimessa lähdössä ratkotaan vielä viimeisiä kilpailijoita viikon päästä odottavaan Elitloppetiin. Lähdön suosikki on Keep Asking. Daniel Redénin suojatti sijoittui Finlandia-ajossa toiseksi.
Suomesta matkaan on lähtenyt Hanna Lepistön tallista Diamond Truppo, jota ohjastaa Tommi Kylliäinen. Diamond Truppo starttaa mailin kisaan ykkösradalta.
Sunnuntai 24. toukokuuta
Sunnuntai on täysiverinen kesäravipäivä. Kokemäki avaa ravikautensa helluntairaveilla, jonne on ilmoitettu hienosti hevosia. Paljon suomenhevoslähtöjä sisältävien ravien pääkilpailu on Vilperi-ajo, jonka nimekkäin osallistuja on superruuna Morison.
Kausalassa pistetään jalalla koreasti jo puolen päivän aikaan. Lämminveristen ykkössarjassa Bigwig Swamp koittaa pyristellä karkuun takamatkan kovalta Com Miltonilta. Kylmäveristen tasoitusajossa Aika-Vastus starttaa 20 metrin etumatkalta Tähtisekkiin ja Birgeriin nähden.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat