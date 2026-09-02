Metsärinteen Pommi juoksi kaksi vuotta sitten Derbyn kakkoseksi. Tämän jälkeen ikäluokkahevosella on pääasiassa pysytty poissa kirkkaista valoista.

Viime vuoden syksyllä ehdittiin ajaa koelähtö ja yksi startti, jonka jälkeen ori loukkaantui. Timo Tuomisen tallikommentit ovat odotetun maltillisia – tämä startti kertoo valmentajalle, missä hevosen kanssa mennään.

Lähdön suosikki on Boscon Visa, jonka edellinen lähtö oli Ruunaruhtinas. Paavo Reposen suojatti oli tuossa kisassa aivan ylivoimainen.

Varmistajat huomioivat ajoissa Birgerin, jonka nousukunnosta saatiin selkeät merkit edellisessä Vermon startissa. Ilkka Pyysalon treenattava pisti viimeksi jalalla koreasti tilaa saatuaan. Alustavan tiedon mukaan balanssia muutetaan keskiviikoksi, sillä kengitystietoihin on merkitty kaikki kengät jalkaan.

Syyskuun alussa otetaan pieni katsaus ajajaliigaan. Santtu Raitala on 292 voitollaan valtakunnan selkeä ykkönen. Hannu Torvisen kakkossija on lähes yhtä selkeä. Pirkkalalainen on napannut 172 voittoa. Torvinen oli elokuun voitokkain ohjastaja 25 tolpallaan.

Tommi Kylliäinen on palannut viimetalvisen sairauslomansa jälkeen ryminällä ajajaliigan kärkikahinoihin. Hollolalainen puhkaisi viime kuun lopussa sadan voiton rajan. Ari Moilasella samainen virstanpylväs on seuraavan voiton takana. Myös Tuukka Varis on lähestymässä sataa voittoa.

Vermon iltaa seurataan TotoTV:n studiolähetyksessä. Studioisäntä Jere Törmästä komppaa asiantuntija Marko Lähteenmäki. Lauri Hyvönen tekee iltalenkin varikolla.

Ruotsin Toto86 kisaillaan Axevallassa ja Solvallassa. Kierroksen kansanvarma on kolmevuotislähdössä kilpaileva Nightbird.

Daniel Redénin valmennettava ei ole vielä tehnyt hutia uransa viidessä startissa. Vaggerydin startissaan tamma sai lopussa painetta Adrian Kolgjinin Followupilta, mutta Magnus A Djusen valjakko piti varmasti voittoon.