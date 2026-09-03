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Juuri nyt | Suomi haluaa irti ulkomaisesta ammoniakista ‒ ”Tämä olisi pitänyt aloittaa jo 10 vuotta sitten”
Tilaajalle | Joonatan ja Juhana Männistö kasvattavat perunaa 120 hehtaarilla: ”Sopimus kaupan kanssa on katkolla joka päivä”