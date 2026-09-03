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Suomi haluaa irti ulkomaisesta ammoniakista ‒ ”Tämä olisi pitänyt aloittaa jo 10 vuotta sitten”
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Joonatan ja Juhana Männistö kasvattavat perunaa 120 hehtaarilla: ”Sopimus kaupan kanssa on katkolla joka päivä”
Suomi haluaa irti ulkomaisesta ammoniakista ‒ ”Tämä olisi pitänyt aloittaa jo 10 vuotta sitten”
Hallitus haluaa selvittää kotimaisen puhtaan ammoniakin tuotannon edellytyksiä. MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin pitää avausta tärkeänä.
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Uutiset
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Maatalousyrittäjät
3.9.2026
09:00
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
ammoniakki
vihreä ammoniakki
huoltovarmuus
lannoite
vetytalous
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