Ravivihje: ”Artisti maksaa” keskiviikkona Vermon kakkoskohteessa Toto65-rivin neloskohde on pitkä voltti, jossa rasteja tarvitaan runsaammin.

Tasainen mailin pikapyrähdys käynnistää 65-kierroksen. Ideasuosikkina matkaan lähtee Tanpopo. Pitkään ongelmista kärsinyt ruuna ravasi viimeksi Lappeenrannassa aikaisempaa paremmin, mutta kiriluukut eivät koskaan auenneet. Vermossa on paikka vetää lähtöä alusta loppuun.

BWT Devil palasi hienossa kunnossa tauolta ja voi saada maukkaan reissun kärjen takana. Power Blaster ja Lara Luca kuuluvat myös kupongille. Jymy-yllättäjäksi nostan Double Revengen, joka on jäänyt vaille kiritiloja useita kertoja peräkkäin.

Mickey The Artist palasi kymmenen kuukauden tauolta loistavassa kunnossa ja voitti Lappeenrannassa ylivoimaisesti. Kyvykäs ruuna lähtee ruudikkaasti liikkeelle ja se päässee alussa vetotöihin. Siitä sen kampittaminen saattaa osoittautua mahdottomaksi tehtäväksi.

Viimeksi My Match oli selvästi parempi, mutta juoksuasetelmat kääntynevät keskiviikkona Artistin puolelle.

Wuuga ravasi viimeksi koko matkan ja taisteli voitosta loppuun saakka. Teemu Okkolinin ajokki lähtee lujaa ja pystyy keulasta voittamaan lähdön.

Vennelmon Välkky on hyvässä kunnossa ja sopivalla selkäjuoksulla se kirii terävästi. Ilon Vilistys laukkasi viimeksi alkuun ja jäi paljon. Maaliin se tuli lujaa ja hyvällä tyylillä.

Varma-Konsti on lähdön mielenkiintoisin hevonen. Jos Pasi Peltosen ajokki lähtee ravilla, se etenee aikaisessa vaiheessa keulan kupeelle. Killerin harjoitusraveissa se näytti hienolta.

Pitkän voltin suosikit ovat Morris ja Bean Fighter. Heros Du Monde on kehittynyt hurjasti viime kuukausien aikana, eikä se ole ulkona taistosta, mikäli se pääsee vaikealta paikalta ravilla liikkeelle. Vahva Morris Match, laukkoihin menestystään pilannut Listas Minttu ja huippupaikalta nätin reissun saava Super Topaz kuuluvat kovaan haastajaosastoon.

Mandi More kiersi viimeksi ajoissa johtavan rinnalle ja lopetti kevein askelin 13-vauhtia. Mark Moren pikkusisko kiertää taas lähelle voittoa. Ainoa varmistus on Charlene Halm. Risto Väreen tamma omaa hurjan fysiikan ja luokan, eikä se ehjällä juoksulla välttämättä parempaansa kohtaa.

Stoneisle Texas on kehittyvä ja lahjakas 4-vuotias. Sillä on luokkahevosen otteet ja olemus, eikä aikaisempaa kovempi vastus pelota. Arc Angel on aloittanut uransa hienosti, eikä Santtu Raitalan ajokkia uskalla jättää pois systeemistä.

Toto65-vihjeet

Lähtö 1: 5 Tanpopo, 1 BWT Devil, 7 Power Blaster, 6 Lara Luca, 8 Double Revenge (3,4)

Lähtö 2: 4 Mickey The Artist (3,12)

Lähtö 3: 5 Wuuga, 7 Vennelmon Välkky, 4 Ilon Vilistys, 3 Varma-Konsti (2,8)

Lähtö 4: 3 Bean Fighter, 5 Heros Du Monde, 16 Morris, 12 Morris Match, 15 Listas Minttu, 1 Super Topaz (4,8)

Lähtö 5: 12 Mandi More, 5 Charlene Halm (8,9)

Lähtö 6: 11 Stoneisle Texas, 10 Arc Angel (9,2)

480 riviä x 0,10e = 48,00e

