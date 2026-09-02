Aloite sähkö- ja hybridiautojen akkujen korjaamisesta keräsi yli 50 000 nimeä alle viikossaKansalaisaloitteessa ehdotetaan, että myös riippumattomat korjaamot saisivat korjata sähkö- ja hybridiautojen akkuja.
Sähkö- ja hybridiautojen akkujen korjaamiseen liittyvä kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta alle viikossa. Tavoite täyttyi tiistaina.
Kansalaisaloitteessa on kyse viranomaisten heinäkuussa antamasta ohjeesta, joka aloitteen tekijöiden mukaan vaikeuttaa riippumatonta akkukorjausta.
Ohjeistuksen mukaan autojen akkukorjauksia saisivat käytännössä tehdä vain merkkikorjaamot.
Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että myös riippumattomat korjaamot saisivat korjata sähkö- ja hybridiautojen akkuja. Aloitteen mukaan myös EU-sääntely tunnustaa riippumattoman korjaamisen.
Aloitteen tekijöiden mukaan akkukorjauksen keskittyminen autojen merkkikorjaamoille voi nostaa kustannukset niin korkeiksi, ettei korjauksiin ole enää varaa.
Tämä näkyy aloitteen mukaan kaikkien sähköautoilijoiden vakuutusmaksuissa ja käytettyjen sähköautojen arvoissa.Artikkelin aiheet
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