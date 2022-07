Ravivihje: Suomenhevoset systeemin tukijalkoina Mikkelissä St Michel -viikonlopun Toto75-kierroksen jännityskohde on Suurmestaruusajo.

Parvelan Retu osoitti suuruutensa Suur-Hollola-ajossa Jokimaalla. Petri Laineen valmennettava laukkasi pahoin lähtöön, mutta kulki sen jälkeen viimeiset 2 000 metriä alle 19-vauhtia. Eturivin uloimmalta paikalta laukkariski on minimaalinen ja Hannu Torvinen voi lasettaa heti alussa vauhdilla eteen päin.

H.V.Tuuri oli Lahdessa erinomainen, Välkyn Tuisku voitti Jämsässä helposti, Evartti on huippuiskussa ja tuore SE-ruuna Aatsi kilpailee jälleen ilman kenkiä. Kaikesta huolimatta uskon Retun vievän Suurmestarin tittelin Orivedelle.

Vilkkeen Velmu ei viimeksi pystynyt kamppailemaan voitosta johtavan rinnalta. Tuossa kilpailussa Aatsi aloitti ja lopetti 19-vauhtia, joten lopun puutumisen voi antaa anteeksi. Teemu Okkolin karauttanee heti tuulen halkojaksi, eikä ilman kenkiä kilpaileva ori ole siitä lyötävissä.

Suur-Hollolan kakkonen Magical Princess on yksi kierroksen todennäköisimmistä voittajista. Vastassa on Mikkelissä vain tammoja, joten paluu voittokantaan on lähellä. Mikkelissä ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista voittaa mailin kilpailua takarivistä, joten pitkästä aikaa hyvältä paikalta matkaan pääsevä Adanna saa paikan ainoana varmistuksena.

Lämminveristen kovimmassa taistossa Kymi GP-edustaja Jason’s Camden ja American Hero kilpailevat huippu kunnossa. Jason’s Camden oli epäonninen Kouvolassa, eikä tuurit kääntyneet Kaustisellakaan. Voimat jäivät käyttämättä, kun pussin suu pysyi tiukasti kiinni.

American Hero oli urhea viides Suur-Hollolan finaalissa pitkän kirin päätteeksi. Ruuna osaa voittaa mailin vaikka johtavan rinnalta. Lähdön jokeri voi olla M.S.Triple J, joka saa rattailleen Antti Teivaisen. Kaustisella hevonen taipui maalisuoralla keulasta ja Mikkelissä hevonen voi jäädä liian vähälle huomiolle. Teivainen karauttanee alussa keulaan ja Mikkelin lyhyellä maalisuoralla se voi kestää maaliin saakka.

Toto75-vihje:

Lähtö 1: 4 Vilkkeen Velmu (5,4)

Lähtö 2: 10,6,1,7,4,11 (9,2)

Lähtö 3: 10,2 (7,1)

Lähtö 4: 3,6,2 (5,4)

Lähtö 5: 7,8,4,1,10 (12,11)

Lähtö 6: 4,2,6,3,5 (7,1)

Lähtö 7: 8 Parvelan Retu (1,7)

900 riviä x 0,05e = 45,00e

Viikon Varma: Toto75-1 4 Vilkkeen Velmu

Jäi viimeksi johtavan rinnalle kova vauhtisessa SE-juoksussa. Väsyi ymmärrettävästi lopussa. Nyt paikka johtaa maaliin saakka.

Viikon Väistö: Toto75-3 8 La Cerise

Jää nopeiden avaajien ulkopuolelta ikäviin asemiin ja juoksusta voi tulla vaikea.

Viikon Idea: Toto75-5 4 Vilivillis

Joutui Härmässä avaamaan 19-vauhtia keulapaikan saadakseen. Nyt paremmalta paikalta juoksu voi mennä sujuvasti ja voimat säästyä loppuun.

