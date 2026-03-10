Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ensimmäisellä kokeella Ilmoittautuneiden määrä on kasvanut jälleen, mikä selittyy ikäluokan koolla.

Kevään ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut yhteensä noin 50 400 kokelasta.

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään, kun ohjelmassa on äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon koe. Tänään järjestetään myös suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe.

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat torstaina, jolloin järjestetään vieraiden kielien lyhyen oppimäärän ylioppilaskokeet. Perjantaina vuorossa on äidinkielen ja kirjallisuuden kirjoitustaidon koe.

Kevään ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut yhteensä noin 50 400 kokelasta, mikä on runsaat 2 000 enemmän kuin viime keväänä. Ilmoittautuneiden kokelaiden määrä on suurin aikajaksolla, jolta vertailukelpoista dataa on ollut saatavilla eli vuodesta 2012 alkaen.

Myös viime vuonna ilmoittautuneiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan määrien kasvu selittyy pääasiassa lukiota käyvien ikäluokkien koolla.

”Ikäluokat kasvavat vielä parin vuoden ajan ennen kuin suunta kääntyy”, kertoo Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä tiedotteessa.

Ylioppilaskirjoitukset kestävät 27. maaliskuuta asti.