Päivän ravit: Viimeinen XL65-peli Vermossa – Ruotsissa katseet kohdistuvat Vidgrénien nousukkaaseenKeskiviikkona Vermossa ajetaan yhdeksän lähdön iltaravit.
Keskiviikon pääpelinä tämän vuoden kevättalvesta asti toiminut XL65 on pelikohteena viimeisen kerran keskiviikkona.
Marraskuun alusta alkaen Toto75-peli on Suomen ravien pääkohde sekä lauantaisin että keskiviikkoisin.
XL65-pelin avauskohteena olevan tammadivisioonakarsinnan luottohevonen on Jarmo Saarelan ohjastama Oon Leidi. Sarjoissaan noussut tamma starttaa 40 metrin takamatkalta.
Kolmannessa kohteessa moni ruksii ensimmäisenä Niko Riekkisen ohjastaman Zorianin, joka on lokakuussa päässyt jo kahden peräkkäisen voiton makuun.
Vermon ravit starttaavat kello 18.00. XL Toto65-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.
Ruotsin Toto86-peli ratkotaan Åbyn ja Solvallan raviradoilla. Suomalaisittain mielenkiintoisin hevonen on neljännessä kohteessa juokseva Einari Vidgrén Oy:n omistama Fine Manners. Mattias Djusen valmentama ruuna on tänä vuonna starttirytmiin päästyään tehnyt lähes virheetöntä jälkeä.
