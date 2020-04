Mikä on urheilun ja liikunnan ero? Entä miten elämästä saa kotisohvallakin kultturellin? Sen kertovat MT:n bloggaajat

Kuvat: Jarkko Sirkiä, Jarno Mela / Kuvitus: Juho Leskinen

Laura Kuivalahden Aitiopaikka-blogissa päästään kulttuuririentoihin vaikka kotisohvalla. Aimo Vainio miettii blogissaan, miksi urheilu tulokset ovat niiden vaatiman työn arvoisia. Ari Lindholm seuraa vuoden kiertoa lähikuvaukseen erikoistuneen luontokuvaajan silmin.

Kulttuuria, urheilua ja luontokuvauksen saloja: näitä kaikkia löydät Maaseudun Tulevaisuuden uusista blogeista.

Teatteria, kirjallisuutta ja näyttelyitä on luvassa kulttuuri­toimittaja Laura ­Kuivalahden Aitiopaikka-­blogissa.

”Blogissa käsitellään taidetta ja kulttuuria aivan tavallisen ihmisen näkökulmasta. Tarkoituksena ei ole hukuttaa lukijoita taiteellisten termien tulvaan vaan ennemminkin vinkata helppoja tapoja, miten elämäänsä saa lisättyä kulttuuri­rientoja”, Kuivalahti kertoo.

Tällä hetkellä myös kulttuurielämä keskittyy kotiin. Kuivalahti aikookin vinkata taidetempauksia, joita voi nautiskella kotisohvalta.

”Niitä on aina etäteatterista virtuaalikuoroihin. Suuri rakkauteni on kirjallisuus, joten lukuvinkkejäkin on varmasti luvassa.”

Kuivalahti on jo kokenut bloggaaja.

”Ennen Aitiopaikkaa olen kirjoittanut vapaa-ajalla useampiakin blogeja. Niistä tosin enää yksi on pystyssä. Minun ja ystäväni pitämä Bibbidi ­Bobbidi Book -kirjablogi on 3,5 vuoden ikäinen.”

”On aivan mahtavaa päästä kirjoittamaan blogia nyt myös MT:n lukijoille. Tarkoitukseni on postata ainakin kerran viikossa, mutta luultavasti asiaa riittää useimmiten kahteen tekstiin viikossa.”

MT:n uutistoimittaja Aimo Vainion Pumppu lujilla -blogissa päästään kiinni liikunnan riemuun ja urheilun iloon.

”Olen pelannut jääpalloliigaa 14 kautta ja saanut sitä kautta kokemusta tavoitteellisesta urheilusta. On kiinnostavaa tutkia sekä harrasteurheilua että kilpa­urheilua sitä taustaa vasten.”

Liikunnan ja urheilun välinen jännite tuleekin olemaan yksi blogin kantavista aiheista. Hyväkuntoisen urheilijan kehittyminen vaatii erilaisen mentaliteetin kuin terveyden vuoksi liikkujan. Hänen on oltava valmis treenaaman joka päivä.

”Onko tuloksen pienen pieni parantaminen sen vaatiman valtavan työn arvoista? Urheilijoista on, mutta miksi? Se on minulle hyvin suuri mysteeri”, Vainio miettii.

”Kuka tahansa pelaa NHL:ssä työkseen miljoonapalkalla. Kestävyysjuoksun kansallisella keskitasolla joutuu näkemään valtavan määrän vaivaa ja harrastuksesta vielä maksaa itse. Sitä jaksan ihmetellä päivästä toiseen.”

Vainio on seurannut urheilun seuratoimintaa koko elämänsä, ja myös sen riemut ja rajoitteet ovat hyvin selvillä.

Vuoden urheilukohokohtia blogistille ovat jalkapallon kesä­kauden alkaminen ja hiihto­kelit, joita tosin viime talvena odotettiin Etelä-Suomessa turhaan.

Blogeissa ilmestyy myös Arin luontovuosi -juttusarja, jossa metsätalousinsinööri Ari Lindholm seuraa vuoden kiertoa lähikuvaukseen erikoistuneen luontokuvaajan silmin.

Lindholmin blogissa nähdään erityisesti lähikuvia. Kuvaaja kertoo, että harrastus on avannut uudenlaisen maailman, jossa sopiva valonsäde synnyttää ehkä vain pieneksi hetkeksi ainutlaatuisen näköisen tilanteen.