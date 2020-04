Ihmiset & kulttuuri

WFP ja Unicef vetoavat hallituksiin: 368 miljoonaa lasta jää vaille kouluruokaa koulujen ollessa kiinni – "toimittava ennen nälkäkatastrofia" Ihmiset & kulttuuri Kaijaleena Runsten Monille lapsille koulu on elintärkeä paikka turvallisuuden, terveyspalveluiden ja ravitsemuksen kannalta, järjestöt muistuttavat.

Kouluruuan jakelu on Suomessakin toteutunut vaihtelevasti, kun kunnilla on ollut erilaisia käytäntöjä. WFP tukee 68 kehittyvän maan hallituksia ruuan jakelussa. Osassa maista vaihtoehtona on kuponki tai käteissiirto.

YK-järjestöt WFP ja Unicef muistuttavat hallituksille, että koulujen kiinniolo lisää ravitsemusongelmia. Järjestöt laskevat, että 368 miljoonaa lasta jää ilman kouluruokaa ja monille näistä lapsista ateria on päivän ainoa. Koulut ovat tällä hetkellä kiinni 197 maassa. “Ilman sitä he kärsivät nälästä, he ovat vaarassa sairastua, keskeyttää koulunkäynnin – ja menettää parhaan mahdollisuutensa päästä köyhyydestä. Meidän on toimittava nyt estääksemme tämän terveyspandemian muuttuminen nälkäkatastrofiksi”, WFP:n pääjohtaja David Beasley painottaa tiedotteessa. Järjestöt keräävät nyt hallituksilta 554 miljoonan euron lisärahoitusta, joka keskittyy ensisijassa 30:n matalan tulotason tai haavoittuvaisen maan lapsiin. Heitä on 10 miljoonaa. Kouluruokailu on usein myös osasyy siihen, että tytöt ylipäätään pääsevät kouluun. Samalla tytöt pääsevät osaksi heille kuuluvaa oikeutta opiskeluun ja he myös välttyvät raskailta kotitöiltä sekä varhaiselta avioliitoltakin. Unicefin pääjohtaja Henrietta Fore korostaa, että koulu on paljon enemmän kuin oppimispaikka. "Monille lapsille se on elintärkeä paikka turvallisuuden, terveyspalveluiden ja ravitsemuksen kannalta. Jos emme toimi nyt COVID-19-viruksen aiheuttamat tuhoisat sivuvaikutukset tullaan tuntemaan seuraavina vuosikymmeninä.” Samaan asiaanhan on myös Suomessa kiinnitetty huomiota niiden lasten osalta, joiden kodeissa vanhemmilla on vaikeuksia elämänhallinnan kanssa esimerkiksi liiallisen päihteiden käytön vuoksi. Koronatoimet 68 maan hallitukset ja WFP tarjoavat lapsille kotiin vietäviä annoksia, kuponkeja tai käteissiirtoja vaihtoehtona kouluruualle.

Järjestöt työskentelevät yhdessä jäljittääkseen kouluruokaa tarvitsevia lapsia online-kouluruokakartan avulla.

Kouluruokaohjelman lisäksi köyhien maiden lapset hyötyvät koulun kautta saaduista terveys- ja ravitsemuspalveluista kuten rokotteista, matolääkkeistä ja rautalisästä.

Koronakampanjaa toteutetaan yhteistyössä UNESCOn johtaman Global Education Coalition –ryhmän kanssa.

WFP on YK:n alainen ruokaohjelma, joka on erikoistunut hoitamaan myös kriisialueiden logistiikkaa ruuan ja muiden elintärkeiden avustustoimitusten osalta.

