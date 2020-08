Ihmiset & kulttuuri

Opettaja huolestui poikien lukutaidon heikkenemisestä ja kirjoitti seikkailukirjan, joka etenee kuin tietokonepeli ikään Ihmiset & kulttuuri Laura Kuivalahti Markku Yli-Erkkilän Tehtävä eläintarhassa -kirjassa on kymmenittäin tarinalinjoja.

Sastamalassa asuva Markku Yli-Erkkilä on koulutukseltaan luokanopettaja ja kulttuurimaantieteilijä. Nyt hän on opintovapaalla opettajantöistään valmistuakseen graafiseksi suunnittelijaksi. Luonnon tarkkaileminen on hänelle rakas harrastus.

Joskus kirjailija luo niin pikkutarkkoja ja perusteellisia maailmoja, että on itsekin vaarassa eksyä tarinansa tapahtumapaikoille. Silloin on syytä piirtää kartta, jonka avulla on helpompi suunnistaa kohti kirjan loppuhuipennusta. Vaikka monien kirjojen kansilehdille on painettu karttoja, ei lukija yleensä tarvitse niitä tarinan mukaan heittäytyessään. Markku Yli-Erkkilän uudessa Tehtävä eläintarhassa -kirjassa karttaa taitavat poikkeuksellisesti tarvita sekä kirjailija itse että lukija. Tätä teosta ei nimittäin lueta alusta loppuun. Nyt on lupa hypähdellä sivulta toiselle ja takaisin. Tehtävä eläintarhassa on pelillistetty kirja, jossa pienen tekstikatkelman jälkeen lukijalle annetaan pari vaihtoehtoa, joiden välillä täytyy tehdä ratkaiseva päätös. Ensimmäinen vaihtoehto johtaa yhdelle sivulle, toinen vaihtoehto taas jollekin aivan toiselle aukeamalle. Juoni rakentuu valintojen mukaan. Idea ikään kuin pelin tavoin luettavasta kirjasta syntyi Yli-Erkkilän kuultua riittävästi uutisia poikien heikentyvästä lukutaidosta. "Stereotyyppisesti ajateltuna pojat ovat usein innostuneita peleistä, joten ajattelin, että mitä jos yhdistäisin kirjan ja pelin. Tämä ei ole maailmalla mikään uusi idea, tällaisia on ollut Amerikassa ja Briteissä, mutta vähemmän Suomessa." Yli-Erkkilä muistaa, että lapsena hänellä oli tällainen yhdysvaltalainen, pelimäinen kirja. Hän ei itsekään ollut nuorempana varsinaisesti lukijatyyppiä, mutta omien päätösten mukaisesti etenevä kirja sai hänet pauloihinsa. Aarretta esiteltiin jopa kavereille. Kun kirja ei etene johdonmukaisesti alusta loppuun, vaaditaan kirjailijalta äärimmäistä tarkkaavaisuutta. Kirjassa on yhteensä neljäsataa pientä tekstinkappaletta, joiden välillä lukija suhaa valintojensa mukaisesti. Erilaisia juonikuvioita on kymmeniä, eikä joka kerta ole tarjolla onnellista loppua. Se motivoi kokeilemaan uudelleen eli lukemaan enemmän. "Vaihtoehtojen pitää olla luontevia ja sujuvia. Mitä tahansa lukija valitsee, tarinan pitää edetä kiskoillaan ilman hyppäyksiä." Kirja on suunnattu alakouluikäisille, ja joukko neljäsluokkalaisia on jo testannut sitä. Jännittävät eläimet ja mahdollisuus vaikuttaa tarinan etenemiseen tuntuivat vakuuttavan koeyleisön. Yli-Erkkilän uusin kirja on painoa vaille valmis. Juhannuksen alla Yli-Erkkilä aloitti Mesenaatti-verkkosivustolla elämänsä ensimmäisen rahankeräyksen painokulujen kattamiseksi. Keräysaika kestää elokuun 13. päivään saakka, ja tällä hetkellä kasassa on noin puolet vähimmäispotista. Tehtävä eläintarhassa ei ole suinkaan Yli-Erkkilän ensimmäinen kirja. Hänellä on jo vuosia ollut toiminimi, jonka kautta hän kustantaa lapsille suunnattuja kirjoja. "On onni, että tykkään tehdä kirjoja ja pidän myös niiden markkinoimisesta. On palkitsevaa nähdä työnsä tulokset." Yli-Erkkilän aiempaan tuotantoon kuuluvat muun muassa linnuista ja perhosista kertovat väritettävät kirjat. "Pidin luontokerhoa kymppiluokkalaisille, ja päätin, että kyllä heidän pitäisi joitain lintuja oppia tunnistamaan. Värittämällä saa pysäytettyä oppilaan ja siitä jää muistijälkiä." Värityskirjat ovat kiinnostaneet lintuyhdistyksiä sekä luonnonsuojelukerhoja, mutta on niitä ostettu myös kirjamessuilla. Lintukirjoja Yli-Erkkilä on julkaissut jo kuusi, perhoskirjoja yhden. Sarjalle on luvassa jatkoa. "Olen harkinnut kasvikirjaakin, mutta jos alkaa miettiä, luonnonkasveissa on aika paljon samanlaisia värejä, joten se ei ehkä toimi yhtä hyvin kuin linnut." Luontokirjojen lisäksi Yli-Erkkilä on kirjoittanut ja kuvittanut humoristisen Pieni kirja Suomesta -teoksen, jota on käännetty useille kielille. "Sukulaiset toivat Yhdysvalloista lapsille tehdyn kuvakirjan. Aloin miettiä, mitä kertoisin Suomesta, jos tekisin vastaavan teoksen. Aloin piirtää kuvia ja huomasin, että tästä syntyy kirja. Se oli ensimmäinen työni kirjojen parissa."