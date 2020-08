Ihmiset & kulttuuri

"Totuus ja avoimuus ovat hyviä työkaluja muutoksen äärellä" Ihmiset & kulttuuri Vihti Kaijaleena Runsten Sami Kauhanen vaihtaa Veikkauksen Suomen Hippokseen hetkellä, jolloin raviurheilu on isossa murroksessa ja vaikeisiin asioihin on pakko löytää yhteinen suunta.

Jaana Kankaanpää

Hevosen omistaminen, joka osaksi tai kokonaan, on Sami Kauhasen tähtäimessä vuosien tauon jälkeen omallakin kohdalla. Toistaiseksi hän "hevostelee" muun muassa ystävänsä Ari Hartikaisen luona, jossa seurana on on Get Going Groupie.

Raviperheen jäsenen ja aiemmin itsekin valmentaneen Sami Kauhasen valinta Suomen Hippoksen toimitusjohtajaksi on ollut raviväelle mieluinen asia. Palautetta on sadellut kesän mittaan runsaasti. "Odotukset ovat kovat, totta kai. Niihin pitää sitten kyetä vastaamaan." "Rahaa ei kuitenkaan voi tehdä, kassi ei tule mukana. Tämänhetkinen näkymä rahoituspohjaan on kaikista isoin musta piru hevosalan yläpuolella", Veikkauksen liiketoimintaryhmän johtajan pestin jättävä Kauhanen muistuttaa. Hevosalan osuus on neljä prosenttia Veikkauksen tuotonjaosta. Valtiontuet ohjautuvat raviurheilun pyörittämiseen, kasvatuksen tukemiseen ja viralliseen toimintaan kuten hevosten rekisteröintiin. Hevosalan keskusjärjestön nykyinen strategia päättyy vuodenvaihteeseen ja Kauhasen työ alkaakin huomenna vauhdikkaasti laatimalla uutta. Takarajana on Hippoksen valtuuskunnan kokous marraskuussa. "Painopistealueet on tunnistettu hyvin siinä nykyisessäkin. Hevonen edellä mennään. Toisaalta juuri nyt edetään myös hieman sumussa, kun koronan kestosta ei tiedä." "Haluan saada kartoitettua näkemyksiä kentältä. Kaikki tärkeimmät sidosryhmät pitää tulla kuulluksi." Sami Kauhanen ei lupaa välttämättä täyttä fyysistä kierrosta vaan hyödyntää myös sähköisiä kokouksia. Niistä on korona-aikaan saatu hyviä kokemuksia jo hevosalan keskinäisessä viestinnässäkin, kun ratojen johto on kokoustanut viikoittain. Olemassa olevan yhteisön tiivistäminen onnistuu digitaalisesti, kun taas kokonaan uuden yhteistyön rakentaminen on vaikeampaa verkon kautta, myös johtamisen konsulttina toiminut Kauhanen sanoo. "Hiljaista tietoa ei myöskään siirry niin paljon kuin oikeissa tapaamisissa. Uuden innovointi on toinen haasteellinen." Suomalainen raviurheilun kenttä on erikoinen yhteisö: toisaalta hyvin vahvasti yhteen hiileen käytännössä puhaltava, mutta ravipolitiikan tasolla pinnan alla poreilee vahvaa keskinäistä epäluottamusta. Yksi sen osoitus on ollut vaihtuvuus, jota niin Hippoksen kuin ratojen henkilöstössä on nähty sangen paljon muutaman viime vuoden aikana. Kauhasen edeltäjä Vesa Mäkinen hoiti tehtäväänsä viisi vuotta, mutta joutui lähtemään koronakriisin keskellä. Sami Kauhanen arvioi tilanteen kertovan alan sisäisestä rakenteen muutoksesta ja toisaalta yhteiskunnan muuttumisesta kumpuavista paineista. "Vielä ei ole ollut pakko tehdä ratkaisuja. Mutta näin jos tämä jatkuu, niin niitä on pakko tehdä. Alan pitää tehdä itse päätös, mitä se haluaa olla ja mihin panostaa. Kenelle hevosalalla työtä tehdään ja mitkä ovat sen painopisteet?" "Totuus ja avoimuus ovat hyviä työkaluja muutoksen äärellä. Tässä tarvitaan yhdessä tekemistä", hän painottaa. "Numerot ovat hyviä konsultteja. Ne edustavat totuutta. Avoimuus on sitten sitä, että keskustellaan ja pohditaan ratkaisua yhdessä." "Mikä on Hippoksen ja mikä raviradan tehtävää? On tiettyä epäselvyyttä, kuka vastaa ja mistä vastaa", hän huomioi. Uuden strategian käytäntöön viemisessä onkin hänen mielestään käytävä paljon keskustelua, jotta ymmärretään, mitä keneltäkin odotetaan ja mitkä ovat resurssit. Johtavat ravimaat Euroopassa ovat Ranska ja Ruotsi. Niissä on jo edetty kohti pelimonopolin purkamista, kun pelitoiminta on murroksessa kaikkialla. Yhdeksi keinoksi on otettu pelaaminen yhteispooliin. "Ne maat, joissa ei ole omaa uskottavaa, laadukasta kilpailutoimintaa, eivät ole vahvoilla myöskään yhteispoolissa", Sami Kauhanen toteaa. Hevospelien osalta monopolin purkaminen ei olisi pelkästään huono asia. Jos täällä ajetaan laadukkaita lähtöjä, se toisi peliä myös tännepäin. Suomessa rahapelijärjestelmästä rahoitetaan tutkimusta ja taidetta, kulttuuria ja vapaaehtoistoimintaa sekä urheilua. Pelimonopolin jatkaminen on nyt valmisteilla EU-komission kanssa vuosille 2021–2025. Viisi vuotta on lyhyt aika kokonaisuudistukseen. "Jos se käynnistettäisiin nyt, meille tulee eduskuntavaalit väliin. Ruotsissakin uusi hallitus otti sen heti työn alle ja uudistus saatiin valtiopäivillä läpi ihan loppumetreillä." Hyvinvoiva hevonen saa arvoa Niin Suomessa kuin muualla arvot ovat muuttuneet, mikä näkyy suhtautumisessa hevoseen ja hevosurheiluun. "Suomen Hippoksen strategiassa hevosen hyvinvointi on keskiössä. Sen eteen on jo tehty paljon, mutta yhä voidaan tehdä asioita paremminkin", analysoi uusi toimitusjohtaja Sami Kauhanen. Raviurheilussa toimii omavalvonta niin talleilla, radalla eläinlääkärin ja tuomariston johdolla kuin Suomen Hippoksen toimin. "Se, että raviurheilu hyväksyttiin kesällä osaksi Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) vetämän kansallisen toimintaryhmän jäseneksi, kertoo myös arvostuksesta. Samalla päästään lähelle yleistä urheilun eettistä keskustelua", Kauhanen arvioi. Työryhmä pyrkii ehkäisemään erityisesti pelin sopimista. Viime vuoden lopulla Hippos myös hyväksyttiin Olympiakomitean jäseneksi. Toisaalta esimerkiksi viime aikainen tutkimus kilpahevosten kuolainvaurioista, jota Hippos oli laittamassa alkuun, osoittaa, että parannettavaakin edelleen on. Kauhasen mukaan hevosen hyvinvointia koskevassa keskustelussa ei saa unohtaa sitä, kuinka tarkkaa työtä kilpailevien hevosten eteen tehdään talleilla joka päivä. "Suomalaiset ravivalmentajat ja hevosten hoitajat pyrkivät varmasti siihen, että hevosta ei vahingoiteta. He ovat hyvin eläinrakkaita ja kunnioittavat eläintä." Hän toimi itse valmentajana vuosituhannen alussa Vermossa, ja hänen veljensä Jukka-Pekka Kauhanen on iisalmelainen ammattivalmentaja. Talleilla rutiineihin kuuluvat joka harjoituksen jälkeen pesu ja palauttava juoma sekä jalkojen kylmähoito. "Jääkiekkoilija arvostaa, jos pääsee kerran viikossa kylmäaltaaseen. Hevoselle se on arkea", Sami Kauhanen toteaa. "Usein ravien osalta puhutaan vain isoista rahoista, kilpailuista ja tähtihevosista. Pitäisikö viestinnän pääosassa ollakin hyvinvoiva ja monessa roolissa palveleva hevonen?" Avoimuus hevosen hoidon käytännöistä on välttämätöntä. Maaseudun rakennemuutoksen jäljiltä hevoslajeihin tarvitaan uusia hevosenomistajia. He edellyttävät erilaista tietoa kuin jo lajissa sisällä olevat, mikä on haaste koko lajissa ja erityisesti valmentajille. Veikkauksen johdossa Sami Kauhanen kertoo yllättyneensä, kuinka erilaisia ammattilaisia on nykyisin kimppojen kautta osaomistamassa hevosia. "Olen huomannut, että sosiaalisessa mediassa hyvät hevoset menevät nopeasti kaupaksi. 10, 20 tai jopa 50 omistajan ryhmä on tosi hyvä tapa kasvattaa omistajapohjaa. Samalla kasvaa lajin arvostuskin." Kauhanen on seurannut kesän mittaan tarjolla olleita varsakimppoja ihan "silläkin silmällä". Kun pojista toinen lähti juuri opiskelemaan ja toinenkin lukion viimeiselle, rooli "kiekkofaijana" on vähentymään päin. Lue myös: "Raviurheilulla myös paljon, mistä olla ylpeä" Jaana Kankaanpää Sami Kauhanen painottaa aina kokonaisuuden ja strategian merkitystä: "Tavoitteen ollessa selvä kaikki ymmärtävät eron sille, että muurataanko vain tiiliä vai rakennetaanko kirkkoa." Sami Kauhanen Aloittaa Suomen Hippoksen toimitusjohtajana 1.9.

Työskennellyt Veikkauksessa 2011–2020, viimeksi urheilupelien liiketoimintaryhmän johtajana, valmennusliiketoiminnan vetäjänä Talent Partnersilla 2008–2011 ja Hippoksen entisessä tytäryhtiössä Fintotossa 2004–2008.

Upseerin loppututkinto (vastaa nykyisin sotatieteiden maisteria)

Tunnetun iisalmelaisen raviperheen jäsen ja toimi opiskelujensa jälkeen ravivalmentajana Vermossa 1999–2004.

Asuu puolison ja lukion viimeistä käyvän pojan kanssa Vihdissä, vanhempi poika aloitti juuri opinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Aiheet Sami Kauhanen Suomen Hippos Veikkauksen tuotonjako hevosen hyvinvointi hevosenomistaja kimppahevonen raviurheilun tulevaisuusohjelma