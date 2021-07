Upeat painetut kankaat, viehättävät kirjaillut tyynyt ja kauniit käsin tehdyt vaatteet suovat silmänruokaa lähes 200 vuotta vanhassa talossa Eckerössä

Käsityön ystävän ykköskohde Ahvenanmaalla on tänä kesänä Eckerön postitalo – ilmainen näyttely nostaa esiin naisten työt.

Tuukka Ervasti

Ahvenanmaalainen Keathy Ericsson-Jourdan on kirjaillut tyynyyn kukkaloistoa. Insipiraatiota hän on hakenut muun muassa kansallispuvuista.

Moni Ahvenanmaan kävijä suuntaa matkansa Maarianhaminan lisäksi Eckeröhön ja erityisesti Eckerön posti- ja tullitaloon. Tänä kesänä postitalo houkuttelee erityisesti käsityön harrastajia, sillä taloon on koottu upea tekstiilikäsityön ja -muotoilun näyttely.

Ahvenanmaalle ja eteenpäin -näyttelyksi nimetty kokoelma esittelee läpileikkauksen ahvenanmaalaiseen tekstiilikäsityöhön. Jokaisella tekijällä on joku yhteys maakuntaan – on joko siellä syntynyt tai asuu saarella.

Käsityökulttuurin tutkija Marketta Luutonen toteaa, että näyttely on läpileikkaus ahvenanmaalaiseen tekstiilityöhön, jossa on yhteyksiä ympäri maailman. Näyttelyssä huomaa myös, että Ruotsi on Ahvenanmaata lähempänä kuin Suomi, Eckeröstä vain 40 kilometrin laivamatkan päässä.

"Näyttelyn tekstiileissä se näkyy erityisesti siinä, että kylmiä värejä käytetään enemmän kuin lämpimiä ja kukat ovat yleisiä kuvioita", Luutonen kommentoi näyttelyn esitteessä.

Lähes kaikki näyttelyn tekstiilit ovat naisten suunnittelemia tai valmistamia. Tekstiilikäsitöitä kutsuttiinkin Ahvenanmaalla 1800-luvulta lähtien naisten käsitöistä. Talojen naiset valmistivat koteihinsa välttämättömiä, mutta koristeellisia tekstiilejä, kuten peittoja, tyynyjä, verhoja, pyyhkeitä.

Anna Nilsson on kouluttautunut Tukholmassa. Yhdistämällä helmiä ja villakiehkuroita puuvillakankaalle NIlsson luo teoksiinsa erilaisia pintoja ja kerrostumia.

Eckerön posti- ja tullitalo itsessään on jo nähtävyys. Se on valmistunut vuonna 1828 tsaarin Venäjän läntiseksi etuvartioksi Ruotsin suuntaan. Rakennuksesta piti tulla suuri, jotta se tekisi vaikutuksen lännestä tuleville.

Tuohon aikaan postin kulun varmistaminen oli tärkeää. Talonpojat kuljettivat postia Ruotsin ja Venäjän välillä veneillä vuoden ympäri.

Talosta tulee mieleen Helsingin Senaatintorin ympäristö eikä ihme, sillä arkkitehti on sama, Carl Ludvig Engel. Suomen Posti omisti talon, mutta nykyisin se kuuluu Ahvenanmaalle ja siellä on näyttelytilojen lisäksi stipendiasuntoja.

Eckerön posti- ja tullitalo on jo itsessään nähtävyys. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Carl Ludvig Engel ja Charles Bassi ja se valmistui vuonna 1828.

Samassa pihapiirissä postitalon kanssa on vanha vaunutalli, missä toimii kahvila Kalesh. Nimi tulee juuri vaunutallista, sillä se viittaa saksan kieleen ja tarkoittaa hevosvaunua, jossa on katto.

Kaleshissa voi virkistää itseään paikallisilla herkuilla, kuten Mercedes chocolaterien suklaakonvehdeilla, Lemlandin limonadeilla ja kotileivonnaisilla.

Eckerön posti- ja tullitalon käsityönäyttely on avoinna koko kesän ja sinne on vapaa pääsy.

Suklaakonvehditkin ovat naisen käsialaa, 22-vuotiaan kondiittorin Channa Öhmanin tekemiä.