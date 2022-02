Kehyskudontakehys on kangaspuiden esiäiti – video: Heidi Hiltunen näyttää, miten kudotaan palttinaa

"Kehyskudonta on helppo tekniikka, jos käyttänyt kangaspuita, ja tuntee loimen ja kuteen lainalaisuudet."

Kehyskudontakehys on kangaspuiden esiäiti, kuin alkeelliset kangaspuut. Tekniikka on Heidi Hiltusen mukaan tuhansia vuosia vanha. Se on viime vuosina noussut suosioon etenkin englanninkielisissä maissa.

"Haaveilen mummuni vanhoista kangaspuista, mutta kaupungissa pienissä neliöissä se ei ole tällä hetkellä mahdollista."

Hiltunen tekee yhteistyötä lahtelaisen yrittäjän kanssa. Loppuvuodesta Sofia Knotter -verkkokaupasta julkaistiin Hiltusen laatima kudontaohje aloittelijoille ja siihen liittyvä kehyskudonnan tarvikepaketti.

Facebookiin hän on perustanut ryhmän nimeltä "Kehyskudonta", jossa jaetaan vinkkejä ja ohjeita tekniikkaan.

Häneltä on myös kysytty kursseja. "Toivottavasti voisin pitää niitä verkossa tai livenä."

