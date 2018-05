Asikkalasta maailman ruispääkaupunki – Viipurilainen kotileipomo rakentaa sinne ruisakatemiaa

Ruisakatemian tarkoitus on vahvistaa ruisleivonnan osaamista.

"Meillä on haaste saada hyviä leipureita töihin Viipurilaiselle. Ruisakatemia on yksi tapa rekrytoida parasta talenttia", sanoo Viipurilaisen kotileipomon leipuri Teppo Ylä-Hemmilä.

"Tarkoitus on rakentaa eritasoisia ja -pituisia sekä sisäisiä että kaikkien tarjolle tulevia koulutusohjelmia ja työpajatoimintaa. Kunnianhimoinen tavoitteemme on tehdä Asikkalasta maailman ruispääkaupunki", Ylä-Hemmilä visioi.

”Osaamme rukiin leipomisen, mutta tiedämme myös mitä se vaatii raaka-aineelta. Haluamme vahvistaa tätä kivijalkaa tulevaisuudessa”,

Ylä-Hemmilät aikovat rakentaa Ruisakatemiasta myös matkailutuotteen, jossa moni pääsisi kokeilemaan leipomista ja oppimaan leipomisperinnettä. Työtä on tarkoitus tehdä tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

”Päijät-Hämeessä on erityisen vahvaa vilja-alan osaamista, mutta me haluamme omalla asiantuntijuudellamme viitoittaa rukiin tietä ja tehdä pienenä leipomona isoja asioita. Käsityön ja leivontaprosessin osaaminen palauttaa mummolan maut kaikkien saataville. Kyse on koko ruisketjun yhteistyöstä, pellolta pöytään", Ylä-Hemmilä innostaa.

”Suomessa tulee huolehtia ruisleipäosaamisesta. Ruisleipä on kansallisruokamme. Ruisakatemia on konkreettinen toimenpide perinteen säilyttämiseksi ja käsin leivotun ruisleivän arvostuksen nostamiseksi tasolle, jonka se ansaitsee.”

Viipurilainen kotileipomo on lähes kolminkertaistanut liikevaihtonsa vuonna 2013 aloitetun sukupolvenvaihdoksen jälkeen samalla kun leipomotuotteiden kokonaistoimitukset Suomessa ovat pysyneet Leipätiedotuksen tilastojen mukaan ennallaan.

Ylä-Hemmilän mukaan kasvun syynä on ollut keskittyminen maistuvaan lähileipään ja onnistunut viestintä.

Viipurilaisen kotileipomon liikevaihto vuonna 2013 oli 866 000 euroa ja vuoden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa. Leipomon laajennusta suunnitellaan syksylle 2019.