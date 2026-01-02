Siirry pääsisältöön
Maailman suurimpiin kuuluva sahayhtiö alkaa tuottaa biohiiltä terästeollisuudelle
Amerikkalainen sahayhtiö Weyerhaeuser etsii uutta suuntaa sivuvirroilleen, kun sellutehtaita suljetaan.
Tilaajalle
Metsä
|
Metsäteollisuus
2.1.2026
07:00
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
sahateollisuus
biohiili
terästeollisuus
Weyerhaeuser
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
