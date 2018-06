Sunrise Avenuen Sami Osala innostui musiikista Perhon mummolassa – ”Eno kasasi rummut maatilan pihalle”

Kesäkuussa 2007 Sami Osala istuu rumpupallille Saksan Rock Am Ring -festivaalilla 80 000-päisen yleisömeren edessä. Alkamassa on Sunrise Avenuen isoin keikka siihen mennessä.

Yleisö hakkaa käsiä yhteen rumpukompin tahdissa. Hetki on ikimuistoinen rumpalille. Matka jättifestivaalin päälavalle oli pitkä ja työntäyteinen.

Sami Osala, 36, syntyi Seinäjoella. Hän oli viisivuotias, kun perhe muutti Seinäjoen Kivistöstä Ylistaron Halkosaareen uuteen omakotitaloon.

Innostus musiikkiin heräsi samana kesänä mummolassa Perhossa. Osalan musikaalinen suku tapasi laulella ja soitella maatilan pihalla kesäisin.

”Joka kesä mummolan nurmikolle kasattiin äänentoistolaitteet ja laulettiin karaokea. Erään kerran Markku-eno toi mukanaan rumpusetin. Hän näytti pari komppia ja kysyi, että haluanko minä kokeilla. Sen jälkeen kuuntelimme automankasta muun muassa Deep Purplea ja Whitesnakea. Eno sai minut innostumaan musiikista ihan täysillä”, Sami Osala muistelee huvittuneena.

Osala alkoi kinuta vanhemmiltaan rumpuja. Niitä odottaessa hän hakkasi kapuloilla maalipurkkeja ja sankoja. Kolmen vuoden odotus palkittiin, kun eräänä päivänä autotallin ilmestyi oma rumpusetti.

Osala muistelee lapsuuttaan lämmöllä. Halkosaari oli rauhallinen ja turvallinen paikka varttua. Isä kävi töissä VR:llä, ja äiti työskenteli perhepäivähoitajana.

Osala kävi ala-asteen noin 50 oppilaan kyläkoulussa.

”Kyläyhteisö oli hyvin tiivis ja kaikki tunsivat toisensa. Pelasimme futista ja sählyä saman porukan kanssa.”

Rumpujensoiton alkeet Osala oppi paikalliselta opettajalta Seppo Luiskarilta, joka kävi antamassa rumputunteja Halkosaaren koulussa. Rumpalinalku oli myös koulun musiikkikerhossa.

Yläasteella Osala perusti ensimmäisen bändin, jonka kanssa hän treenasi parhaimmillaan useita tunteja päivässä. Mielessä kyti ajatus ammattimuusikon urasta.

”Kävin kesätöissä, että sain hankittua uusia rumpukamoja. Olin nurmikonleikkaajana Ylistaron kunnalla sekä varastomiehenä Atrialla ja Leppisen terästukussa.”

Hinku soittamaan oli kova. Vuosien ajan Osala otti vastaan kaikki mahdolliset keikat, mitä hänelle tarjottiin.

”Musiikkityylillä ei ollut mitään väliä. Tärkeintä oli, että pääsi soittamaan ja sai uusia kokemuksia. Teini-ikäisenä tuurasin muutaman kerran toisen enon humppayhtyeen rumpalia, jonka piti päästä aamuyöllä lypsynavettaan.”

Armeijan Osala suoritti Niinisalon varusmiessoittokunnassa. Sen jälkeen hän meni Oriveden opiston musiikkilinjalle, jonka jälkeen opiskelu jatkui Keski-Pohjanmaan konservatoriossa Kokkolassa.

Kokkolassa vietetyn lukuvuoden aikana Osala soitti edesmenneen Kikan taustayhtyeessä ja useissa coverbändeissä.

Helsinkiin hän muutti konservatorion opintojen perässä. Vuonna 2002 perustettuun Sunrise Avenueen Osala päätyi vuonna 2005 ystävänsä Teijo Jämsän vihjattua, että lupaava bändi etsii rumpalia.

”Ehdin jo kieltäytyä kiireisiin vedoten, mutta onneksi Teijo soitti uudestaan ja pyysi kuuntelemaan bändiä. Jo ensimmäisten treenien jälkeen totesin, että Sunrise Avenue sopii minulle mainiosti.”

Osalan liittyessä mukaan Sunrise Avenue oli kolkutellut levy-yhtiöiden ovia jo vuosia.

Kun suomalaiset levy-yhtiöt eivät nähneet yhtyeessä potentiaalia, Saksan EMI-yhtiö kaappasi sen suojiinsa.

”Aloimme tahkota hulluna hommia Saksassa. Aluksi kiersimme pieniä klubeja ja esiinnyimme lämmittelybändinä muille artisteille. Kyllä Saksan huoltoasemat tulivat nopeasti tutuiksi.”

Vuonna 2006 ilmestynyt debyyttialbumi On the Way to Wonderland sinkosi yhtyeen ihmisten tietoisuuteen.

Sunrise Avenuesta on tullut yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Yhtyeen albumeita on myyty yli 2,5 miljoonaa kappaletta.

Saksassa yhtye on saavuttanut stadionbändin statuksen ja laulaja Samu Haberista on tullut todellinen kansansuosikki.

Yksi rumpalimiehen unelmista toteutuu elokuussa, kun Sunrise Avenue esiintyy Seinäjoen stadiolla. Kotiyleisön joukossa on paljon sukulaisia ja ystäviä.

Osala arvostaa pohjalaisia juuriaan. Ne merkitsevät hänelle suoraselkäisyyttä ja rehellisyyttä. Myös Etelä-Pohjanmaan murre on säilynyt hyvin, vaikka hän on asunut pitkään Helsingissä.

”Velipoika muutti lähelleni asumaan. Aina kun näemme, puhe muuttuu hetkessä leveäksi murteeksi.”

Synnyinseudullaan hän yrittää käydä pari kertaa vuodessa.

”Kotiseudulle ajellessa Jalasjärven Juustoportin jälkeen avautuu tasainen lakeusmaisema. Siinä kohtaa tulee aina todella mahtava fiilis.”