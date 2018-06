Stadionkonserttien huuma levisi Pohjanmaalle – Sunrise Avenuen konserttia mainostettiin piilotetuilla ämpäreillä

Sunrise Avenue konsertoi Seinäjoen jalkapallostadionilla 10. elokuuta. Konsertin järjestää Seinäjoen jalkapallokerho. Toimitusjohtaja Teemu Virtasen mukaan tavoitteena on myydä 10 000 katsojaa vetävä Oma Sp -stadion täyteen.

”Konsertti on kiinnostanut. Katsomopaikat on lähes loppuunmyyty, mutta kentälle löytyy vielä lippuja. Stadionin konserttiyleisöennätys on jo syntynyt ”, Teemu Virtanen iloitsee.

Pohjanmaa on rynnimässä stadionkonserttien pitopaikaksi Helsingin ja Tampereen rinnalle.

Ensimmäinen konserttitapahtuma järjestettiin Seinäjoen uudella tapahtumastadionilla heinäkuussa 2016, kun lavalle nousi yhdysvaltalainen ZZ Top.

Myös naapurikaupungissa Vaasassa saadaan nauttia stadionluokan esiintyjästä, kun brittilegenda Pet Shop Boys esiintyy Vaasan jalkapallostadionilla 4. elokuuta.

SJK:n tavoitteena on tehdä stadionkonsertista jokakesäinen perinne. Virtasen mukaan Seinäjoen vahvuuksia ovat konserttikäyttöön loistavasti soveltuva stadion ja riittävän iso talousalue.

”Mutta tarkkana pitää olla. Ison konsertin järjestämiseen liittyy suuri taloudellinen riski. Esiintyjän on oltava riittävän vetovoimainen, jotta se saa ison massan liikkeelle”, Virtanen tähdentää.

Elokuun konserttia on markkinoitu näkyvästi. Kesäkuun alussa Seinäjoen keskustaan piilotettiin 400 ämpäriä. Niistä 40 sisältää ilmaisen konserttilipun.

”Ämpäritempaus on yksi osa markkinointisuunnitelmaa. Päätimme ottaa ämpärit käyttöömme, koska jollakin tapaa niistä pidetään täälläpäin”, Virtanen toteaa.