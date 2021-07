Vietä yö kaltereiden takana: "Moni vieras haluaa ehdottomasti putkaan"

Aki Rask

Putkatunnelmaa tarjolla. Tässä kahden hengen sellissä on oma wc.

Hangon Hotelli Bulevardissa voi kokeilla, miltä tuntuu nukkua putkassa. Hotelli toimii vuonna 2002 lakkautetulla Hangon poliisiasemalla.

Hotellin alakerrassa on kuusi putkasta muunnettua huonetta. Muut huoneet on tehty poliisitalon vanhoihin toimisto- ja työhuonetiloihin.

”Putkat ovat kysyttyjä. Monet vieraamme haluavat ehdottomasti putkaan, koska sitä pidetään hauskana ja mielenkiintoisena elämyksenä. Toki välillä on niinkin päin, että asiakas ei missään nimessä halua putkaan, vaan muihin huoneisiin”, hotellinjohtaja Henna Ström kertoo.

Pienet, mutta korkeakattoiset sellit on sisustettu värikkäillä tekstiileillä ja seinillä on mustavalkokuvia.

Takakattoinen entinen poliisiasemarakennus on remontoitu sisältä hienoksi vanhaa kunnioittaen. Menneisyys näkyy: Aulabaari on nimetty Bar Komissaariksi ja sisäpihan terassina on entinen vankien ulkoilutila. Esillä on pamppuja, virkalakkeja ja alkuperäisiä arkistokaappeja.

”Hangon hotellitarjonta on muutenkin uniikkia, koska täällä ei ole ketjuhotelleja. Monet alueen yöpymispaikoista ovat rantahotelleja ja pitsihuviloita, joten kyllähän me olemme poikkeus joukossa.”

Parivuoteella varustettu huone on tyylikäs. Valoa tuo pieni ikkuna katonrajassa, kaltereilla varustettuna, totta kai.