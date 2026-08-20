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Suomen edellisestä naispainin MM-tason mitalista oli kahdeksan vuotta. Sara Rantonen tekee pian toisellakin tapaa suomalaisen naispainin historiaa.
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Uutiset
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Urheilu
20.8.2026
19:29
Harri Pirinen
Artikkelin aiheet
paini
MM-kilpailu
Sara Rantonen
naispaini
Petra Olli
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