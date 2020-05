Moottori-lehti testasi uusia kevytperävaunuja: Yksi peräkärry hajosi väistökokeessa

Moottori-lehti

Kuvassa näkyvä Muulin perävaunu hajosi väistökokeessa.

Kaikki Moottori-lehden kevytperävaunutestiin osallistuneet peräkärryt eivät selvinneet testeihin sisältyneestä väistökokeesta kunnialla. Yhden peräkärryn pyörät nimittäin taittuivat vinoon jo 80 kilometrin tuntinopeudessa tehdyssä väistöliikkeessä.

"Suomessa on rekisterissä noin 900 000 kevytperävaunua. Halusimme selvittää, miten kärryt käyttäytyvät yllättäen eteen tulevassa väistötilanteessa, kun kaikki on tehty ennalta oikein: kuormaus sallittujen massojen rajoissa, kuorma oikein sijoitettu sekä huolellisesti tuettu ja sidottu, vetoauto on kunnollinen ja kärrykin uusi", Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen sanoo tiedotteessa.

Testissä oli mukana viisi yksiakselista vaunua myydyimmiltä merkeiltä: Aku CS-300 LH, JT-Trailer 300K, Majava M 5030 LJ, Muuli 1400SX, Respo 750M331L125PLH. Vaunuihin lastattiin tasapainoinen kärryn maksimikantavuuden mukainen kuorma hyvin varmistettuna.

Väistökokeet suoritettiin suljetulla lentokentän kiitoradalla. Kokeessa siirrytään ensin vastaantulijoiden kaistalle ja palataan välittömästi takaisin omalle kaistalle. Koe aloitettiin kaikille kärryille samoilla nopeuksilla: ensin 70 km/h, sitten 80 km/h ja 85 km/h. Vetoautona toimi Škoda Superb 2.0 TSI 272 4x4 Sport Line DSG A.

Se, että yksi peräkärry hajosi väistökokeessa, oli testaajillekin yllätys. Testistä heikoiten suoriutui Muulin perävaunu, jonka pyörät taittuivat vinoon jo 80 kilometrin tuntinopeudessa.

"Syynä oli vaunun akselitappien vääntyminen väistöliikkeen aiheuttaman sivuttaisrasituksen voimasta. Muut testin kärryt suoriutuivat kokeesta vaurioitta vielä tätä kovemmassakin nopeudessa", testin toteuttamisesta vastannut toimittaja Jussi Saarinen paljastaa tiedotteessa.

Saarinen huomauttaa, ettei perävaunun hajoaminen kuitenkaan vaikuttanut sen käyttäytymiseen väistökokeessa. Se ei lopulta suistunut oletetulta ajolinjalta yhtään sen selvemmin kuin muutkaan testatut perävaunut. Edes testikuljettaja ei havainnut ratin takana mitään erikoista.

"Tämän perusteella voidaan sanoa, että kärryn rakenteen pettäminen tapahtui lopulta turvallisesti. Tilanne on merkittävästi parempi kuin se, mitä esimerkiksi akselin katkeamisesta johtuva pyörän irtoaminen aiheuttaisi", Saarinen sanoo.

Kesäkuun alussa voimaan astuvan uuden tieliikennelain myötä kevytperävaunujen eli O1-luokan jarruttomien perävaunujen maksiminopeus nousee sataan kilometriin tunnissa.

Testi kokonaisuudessaan Moottori-lehdessä.

