Škoda Enyaqin lataus riittää parhaimmillaan 520 kilometriä

Jarmo Palokallio

Maahantuojan mukaan Enyaq sähköauto kiinnostaa myös yksityisasiakkaita.

Škoda iskee kiivaana käyvään sähköautokisaan Enyaq-katumaasturilla. Sen kantama yhdellä latauksella on parhaimmillaan jopa 520 kilometriä, mikä lisää auton käytettävyyttä kummasti.

Enyaq jää ulkomitoiltaan Octaviaa pienemmäksi. Silti se on sisältä tilava ja myös tavaratilaa on runsaasti eli 585 litraa. Varsinaista tavaratilaa täydentävät erilaiset lokerikot, joiden tilavuus on 40 litraa.

Kun tilat ja pitkä toimintasäde lyödään kilpailukykyisen varustelun ja hinnan kanssa yhteen, menestystä on lupa odottaa.

Škodaa maahan tuovan Helkama-auton toimitusjohtaja Maija Koskela arvelee, että Enyaqin myynti voi jo tänä vuonna nousta tuhanteen kappaleeseen.

Auton pohjalevy on sama kuin Volkswagen ID.3:ssa. Siihen on tarjolla useita voimalinjoja. Enyaq iV 60 -mallissa on tehoa 132 kW ja takaveto. Sen vaihtoehtona on 82 kW:n akku. Nelivetoisessa Enyaqissa on tehoa 195 kilowattia.

Takavetoinen Enyaq osoittautui koeajossa varsin näppäräksi, sillä vetoakselit eivät rajoita etupyörien kääntymistä.

Perusversion lähtöhinta on 44 156 euroa.