THL: Toistaiseksi vain yhdestä näytteestä on löytynyt koronaviruksen vasta-aineita – 516 näytettä tutkittu

Kari Salonen

Ensimmäiset tulokset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) väestötutkimuksesta osoittavat, että toistaiseksi vasta hyvin harvalla on muodostunut vasta-aineita uudelle koronavirukselle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

Tähän mennessä THL:lle on saapunut yhteensä yli 1000 näytettä, joista on tutkittu noin puolet eli 516 kappaletta. Kaksivaiheisessa vasta-ainetestissä on toistaiseksi saatu ainoastaan yksi positiivinen tulos.

Testin ensimmäisessä vaiheessa positiivisia näytteitä havaittiin 11, ja näistä 9 on tutkittu myös toisella menetelmällä. Näistä yhdeksästä siis vain yksi tulos on ollut positiivinen.

THL huomauttaa, että väärien positiivisten seulontatestin tulosten mahdollisuus on merkittävä, sillä vasta-aineiden esiintyvyys väestössä on vielä hyvin pieni.

Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää ajantasaisesti, kuinka suurella osuudella väestöstä on koronaviruksen vasta-aineita merkkinä viruksen aiemmasta kohtaamisesta. Lisäksi selvitetään, kuinka pitkään vasta-aineet säilyvät ja antavatko vasta-aineet suojaa vakavalta taudilta.

Tutkimus jatkuu viikoittaisena otoksena kaikkien yliopistosairaaloiden alueella.

