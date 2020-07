Osaatko hoitaa koirasi kesähaavereita? Eläinlääkäri kertoo, mitä kannattaa tehdä, jos vaikkapa kyy on purrut koiraasi tai koira on juonut sinileväistä vettä

Carolina Husu

Koirien ja kissojen tavallisimpia kesäkolhuja ovat tapaturmat ja tassuhaavat. Kuvituskuva.

Koirien ja kissojen tavallisimpia kesäkolhuja ovat tapaturmat ja tassuhaavat. Muitakin riesoja riittää turkissa kutittelevista inisijöistä ja ihottumista myrkylliseen sinilevään.

Eläinlääkäri Bo Vanbeselaere eläintenruokavalmistaja Edgard & Cooperilta suosittelee varautumaan lemmikkieläinten kesän kiusoihin valppaudella, ensiapupakkauksella ja punkkipihdeillä. Ripeys on usein valttia.

"Koira on vietävä eläinlääkäriin välittömästi, jos se on juonut sinileväistä vettä. Lääkäriin on otettava heti yhteyttä myös, jos kyykäärme puree koiraa tai kissaa tai jos lemmikki on astellut maa-ampiaispesään. Se voi lukuisten ampiaisenpistojen takia menettää tajuntansa ja saada anafylaktisen shokin", Vanbeselaere kertoo tiedotteessa.

Käärmeen puremaa hoidetaan kipulääkkeillä, nesteytyksellä ja levolla sekä tarvittaessa myrkyn vasta-aineella. Jos kyy on purrut eläintä raajaan, sen liikuttamista on vältettävä.

Kutisevaan hyönteisen puremaan voi sivellä mietoa hydrokortisonivoidetta, kovaan kutinaan tai ampiaiseen pistoon auttaa antihistamiini. Jos pistokohta on arka tai turvonnut, koiran olo helpottuu levolla ja kylmäpussilla.

Punkkeja ja muita ötököitä voi yrittää karkottaa lemmikeille tarkoitetuilla apteekin tuotteilla. On hyvä pitää mielessä, että kiinni tarttunut punkki on poistettava mahdollisimman nopeasti ja puremakohta on desinfioitava. Vanbeselaere korostaa päivittäisten punkkisyynien tärkeyttä.

"Punkki voi siirtää borrelian lemmikkiin 48 tunnissa", hän painottaa.

Varsinkin helteillä tulee huolehtia eläinystävien riittävästä nesteytyksestä. Lemmikkiä ei siis saa jättää hetkeksikään kuumaan autoon, vaikka ikkunat olisivat avoiminakin. Lämpöhalvaukselle ovat alttiimpia lyhytkuonoisemmat rodut sekä iäkkäämmät ja sydänvaivaiset koirat.

"Pidemmät lenkit kannattaa ajoittaa aamuun tai iltaan ja pitää vesipullo mukana", Vanbeselaere vinkkaa.

Hellepäivien vesileikeissä voi tulla ikävä yllätys sinilevän muodossa. Sinilevä on myrkyllistä myös lemmikkieläimille. Ensisijaisen tärkeää on viedä sinileväistä vettä juonut koira eläinlääkäriin. Turkki on pestävä ja huuhdeltava. Vanbeselaere kehottaa kuivaamaan vähintään koiran korvat puhtaassakin vedessä uinnin jälkeen.

"Korviin jäänyt vesi voi altistaa korvatulehdukselle ja hot spot -bakteeritulehdusihottumalle. Bakteerit viihtyvät kostean karvan alla, ja ihottumia saavat herkemmin varsinkin tuuheaturkkiset sekä atoopikko- tai allergikkokoirat.", hän lisää

Pienet haavat ja kolhut hoituvat yleensä kotikonstein. Lemmikin haava puhdistetaan kirvelemättömällä desinfiointiaineella ja suojataan siteellä.

Jos haava sen sijaan on isompi tai tulehtuu, Vanbeselaere kehottaa ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin. Myös silmän alueen haavat ja turvotukset on hyvä tarkistuttaa eläinlääkärillä, ellei silmän kosteutus ja puhdistus esimerkiksi keittosuolalla helpota vaivaa vuorokaudessa.

Lue lisää:

Tunnistatko lemmikkisi sinilevämyrkytyksen oireet? – voi johtaa kuolemaan jo tunnissa

Koiran kanssa kannattaa nyt olla tarkkana metsässä – kaksi pientä reikää voivat kertoa pahimmillaan kuolemaan johtavasta vammasta

Helteet tulivat Pohjolaankin – näin koiranomistaja voi suojata karvaista ystäväänsä auringon ja lämmön aiheuttamilta vaaroilta