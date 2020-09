IL: Riista-aidan kaksinkertainen sähkölanka ei riittänyt suojaksi – 200-kiloinen sonni joutui susihyökkäyksen uhriksi Sonkajärvellä

Kuvat: Markku Vuorikari, Jaana Kankaanpää

Susien hyökkäykset karjan kimppuun ovat jälleen tuottajien murheena Sonkajärvellä Pohjois-Savossa. Kuvituskuva.

Susi tai useamman suden lauma hyökkäsi tiistaiyönä maatilan aitaukseen Sonkajärven Sukevalla, Pohjois-Savossa, kertoo Iltalehti. Susihyökkäyksen jälkeen ojasta löytyi kuoliaaksi raadeltu noin 200-kiloinen nuorehko sonni.

Poliisi kävi paikalla selvittämässä sonnin kuolemaa.

"Siinä on kaksinkertainen sähköaita, jossa virta kulkee. Ei se pidätä ollenkaan sutta", nimettömänä pysyttelevä isäntä kertoo Iltalehdelle.

Viime syksynä susi nähtiin lähemmäs kymmenkunta kertaa pihapiirissä.

"Naapuri on nähnyt yhden ja useampia nytkin. Riittävästi on täällä Sukevalla näitä harvinaisia eläimiä, joita on liian vähän Suomessa. Meillä päin niitä ei ole liian vähän", isäntä jatkaa.

Korvaussumma sonnista on isännän mukaan 170 euroa. Siitä vähennetään tarkastusmaksu, viranomaisten matkakustannukset ja mahdollisen tuotantoeläimen ruhon hävityskustannukset.

"Ei siinä ainakaan tiliä tee", hän sanoo.

Viime vuonna poliisi tiedotti heikossa kunnossa olleen uroksen ja naaraan laumasta, joka liikkuu syötävää etsien pihoissa.

Tuolloin Yle kertoi, että aikuiset eivät pystyneet ruokkimaan pentujaan luonnollisella ravinnolla.

Poliisin ylikomisario Harri-Pekka Pohjolaisen mukaan tilanne rauhoittui pitkäksi aikaa, kunnes tapahtui tämä hyökkäys.

