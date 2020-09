Urheilujoukkueista syntyi altistumisryppäitä Mikkeliin ja Seinäjoelle – Raportointiviive nosti piikin koronatapauksien määrään

Kuvat: Lari Lievonen, Seinäjoen kaupunki, Jukka Pasonen / Kuvitus: Juho Leskinen

Jos on edes lieviä koronavirukseen sopivia oireita, tulee olla yhteydessä terveydenhuoltoon ja hakeutua testiin. Oireisena on vältettävä kaikkia lähikontakteja muihin ihmisiin, neuvoo THL.

Tautitapaukset jakaantuvat reilun viikon ajalle, ja luvussa on mukana noin kymmenen tapausta, jotka jäivät puuttumaan eiliseltä teknisen raportointiviiveen takia.

Noin 50 uutta tartuntatapausta liittyy eri puolilla maata ilmenneisiin, jo tiedossa olleisiin ryvästymiin, kuten mikkeliläiseen jääkiekkojoukkueeseen, opiskelijoiden kokoontumisiin sekä Lahdessa ravintolasta alkunsa saaneeseen tartuntaketjuun.

Loput tapaukset ovat yksittäisiä tartuntoja tai pieniä tartuntaryppäitä eri puolilla maata.

Essoten alueella altistuneiden määrä voi kasvaa merkittävästi, kertoo kuntayhtymä tiedotteessaan.

Uusia koronatapauksia on löytynyt eiliseen verrattuna yksi.

Altistuneita on tämän hetken tietojen mukaan yli 300, kertoo Uutisvuoksi. Näistä kolme ryhmää on Mikkelin lukiolla ja yksi Esedulla.

Essote jäljittää edelleen tartuntaketjuja.

”Kaikkia tiedossa olevia altistuneita ei ole vielä tavoitettu ja altistuneiden määrä voi kasvaa merkittävästi”, tiedotteessa kerrotaan.

Alkuviikosta koronapositiiviseksi osoittautuneet ovat liikkuneet lieväoireisina tai oireettomina muun muassa lähes kaikissa Mikkelin keskustan ravintoloissa, erityisesti ruokaravintoloissa, kahviloissa ja kaupoissa perjantain ja maanantain 4.–7. syyskuuta välisenä aikana.

”Käytännössä liki kaikki tuolloin kaupungin keskustassa asioineet ovat voineet altistua. Nyt on syytä Mikkelin keskustassa tuolloin asioineiden välttää sosiaalisia kontakteja ainakin viikon verran ja seurata koronavilkusta mahdollisia altistuksia”, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Seinäjoella on tapahtunut korona-altistuminen jääkiekko-ottelussa lauantaina. S-Kiekko U18–Jyp Akatemia U18 Mestis alkusarjan ottelu pelattiin Jouppilanvuoren Jäähallissa iltapäivällä. Katsomossa on ollut noin 65 henkilöä.

"Yhdellä tapahtumaan osallistuneella henkilöllä on todettu koronatartunta. Tartunnan saanut ei asu Etelä-Pohjanmaalla. Myös tartunnan lähde on maakunnan ulkopuolelta. Sairastunut on eristyksessä. Lähialtistuneet on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin", tiedottaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

THL:n mukaan keskiviikon korkea tartuntalukema selittyy pääosin jo tiedossa olleilla ryvästymillä.

"On tärkeää, että tartunnanjäljitys toimii alueilla tehokkaasti ja viiveettä. Ryvästymistä huolimatta epidemiatilanne ei ole oleellisesti muuttunut viime viikkojen aikana”, rauhoittelee THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Aalto-yliopiston apulaisprofessori Pauliina Ilmosen mukaan dramaattista muutosta ei ole nähtävissä, mutta nousua tapausmäärissä kuitenkin on.

”Havaittujen tapausten määrän kasvunopeuden lisäksi myös jätevesitutkimukset antavat viitteitä siitä, että ollaan menossa huonompaan suuntaan. Tilanne on kuitenkin (ainakin toistaiseksi) paljon parempi kuin keväällä”, Ilmonen sanoo.

Hänen mukaansa nyt on syytä välttää massatapahtumia, ettei tilanne eskaloidu.

”Itse välttelisin kaikkia yli kymmenen hengen ei-välttämättömiä kokoontumisia. Se, että meillä on ympäri Suomea tautiryppäitä, on huolestuttavaa. Myös se, että ainakaan pääkaupunkiseudulla suurta osaa tartunnan lähteistä ei saada selvitettyä, on huolestuttavaa.”

Sekä Suomen talous että terveydenhuolto joutuvat Ilmosen mukaan koville, jos tilanne menee yhtä pahaksi tai pahemmaksi kuin keväällä.

”Se, että pysyykö tilanne hallinnassa, on nyt meistä itsestämme kiinni. On hienoa, että suomalaiset ovat ladanneet koronavilkkua innolla ja sekin on hienoa, että maskien käyttö on lisääntynyt.”