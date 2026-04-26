Kaleva: Pitbull hyökkäsi pikkukoiran kimppuun, lohduton tapahtumaketju päättyi moottoritielleTaajamassa koira on pidettävä aina kytkettynä lukuun ottamatta aidattuja alueita ja koirapuistoja.
Irrallaan ollut pitbull-rotuinen koira hyökkäsi lauantaina Oulussa bichon frisé -rotuisen koiran kimppuun. Hyökkäyksestä alkaneen tapahtumaketjun seurauksena bichon frisé jäi auton alle ja kuoli.
Asiasta kertoo sanomalehti Kaleva.
Kuolleen koiran omistajan mukaan pitbull tuli yhtäkkiä vastaan metsässä ja hyökkäsi heidän koiransa kimppuun.
”Vaimoni ehti ottaa meidän koiran syliin, mutta pitbull nappasi sitä jalasta, veti maahan ja alkoi purra”, omistaja kertoo lehdelle.
Haastateltu omistaja ja pitbullin ulkoiluttaja joutuivat tekemään kunnolla töitä saadakseen koirat irti toisistaan. Bichon frisé pääsi lopulta irti, mutta karkasi säikähtäneenä paikalta.
Noin puoli tuntia myöhemmin omistajat saivat saivat tietää, että heidän koiransa oli juossut moottoritielle, jäänyt auton alle ja kuollut. Eläinlääkäri oli selvittänyt koiran omistajan sirun avulla.
Oulun poliisin johtokeskus vahvisti Kalevalle, että poliisi on saanut kuvausta vastaavan tehtävän. Rikosilmoitusta ei ole kirjattu.
Järjestyslain mukaan taajamassa koira on pidettävä aina kytkettynä lukuun ottamatta aidattuja alueita ja koirapuistoja.
